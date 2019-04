जब एंकर ने राहुल गांधी से पूछा- क्या आप रक्षाबंधन मनाते हैं? तो जवाब में उन्होंने बताई एक खास बात

नेशनल डेस्क ( ). कांग्रेस अध्यक्ष ने शुक्रवार को पुणे में स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की और देश, राजनीति समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान जब एंकर ने उनसे पूछा कि क्या आप रक्षाबंधन मनाते हैं तो राहुल ने इसका जवाब हां में देते हुए बेहद खास बात बताई। उन्होंने कहा कि वे अपनी राखी को तब तक हाथ में बंधा रहने देते हैं, जब तक कि वो खुद-ब-खुद निकल नहीं जाती। जब राहुल इस सवाल का जवाब दे रहे थे, तब एंकर ने कुछ ऐसा कर दिया कि सबको हंसी आ गई।

राहुल संभालकर रखते हैं राखी...

- स्टूडेंट का सवाल लेने से पहले एंकरिंग कर रही आरजे मलिष्का ने राहुल से पूछा कि क्या आप प्रियंका के साथ रक्षाबंधन मनाते हैं? तो जवाब में राहुल ने कहा हां, बिल्कुल।

- इसके बाद राहुल ने बताया, 'इस त्योहार से जुड़ा मैंने एक बेहद खास नियम भी बना रखा है। मैं अपनी राखी को तब तक बांधे रखता हूं जब तक वो टूट नहीं जाती। मैं अपनी राखी को उतारता नहीं हूं, मैं इसे संभालकर रखता हूं, ये अब भी मेरे हाथ में है और शायद अगले रक्षाबंधन तक हाथ में ही रहेगी।'

- जवाब देने के दौरान जब राहुल अपने पंजे को ऊपर करके अपनी राखी दिखा रहे तो एंकरिंग कर रही आरजे मलिष्का को लगा कि वे हाईफाइव (पंजे से पंजा टकराने के लिए हवा में उठाना) दे रही हैं। तो उन्होंने राहुल को हाईफाइव दे दिया। तब राहुल ने कहा, नो-नो-नो-नो, मैं हाईफाइव नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी राखी दिखा रहा था।

- इसके बाद उन्होंने मलिष्का से कहा- आप मुझे हाईफाइव भी दे सकती हैं। तब मलिष्का ने राहुल को हाईफाइव दिया। इस दौरान वहां माहौल काफी हंसी-मजाक का हो गया था।



Pune Students Dialogue was once a platform in accordance with have interaction along students , Rahul Gandhi consummate sharing pic.twitter.com/nXXGm5OhWF