मनमोहन सिंह से पत्रकारों ने पूछा- सर 'The Accidental Prime Minister' फिल्म आ रही है, इसपर आपका क्या कहना है?

नेशनल डेस्क, . पूर्व प्रधानमंत्री के राजनीतिक जीवन पर बनी फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ (The Accidental Prime Minister) को लेकर विवाद शुरू हो गया है। गुरुवार रात भाजपा के ट्विटर हैंडल से इसका ट्रेलर पोस्ट किया गया। शुक्रवार को इस पर मीडिया ने (Manmohan Singh) से सवाल किया तो वे बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए।

ऐसा था का रिएक्शन :

#WATCH Former Prime Minister Dr.Manmohan Singh evades question on the film #TheAccidentalPrimeMinister pic.twitter.com/IkYeNibGSj