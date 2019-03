जब अचानक BJP से मिला लोकसभा चुनाव के लिए टिकट, तब चौंक गया 28 साल का ये लड़का

नेशनल डेस्क (बेंगलुरु). में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दक्षिणी बेंगलुरु की सीट से 28 साल के तेजस्वी सूर्या को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये सीट परंपरागत रूप से पार्टी के दिग्गज दिवंगत नेता की रही थी, 1996 के बाद से वे यहां से रिकॉर्ड छह बार चुने गए थे। उनके निधन के बाद खाली हुई सीट से पार्टी ने इस बार एक बेहद युवा चेहरे को उम्मीदवार बनाया है। वैसे सूर्या की उम्र भले ही कम हो लेकिन वे राजनीति में नए नहीं हैं, वे छात्र नेता रह चुके हैं और पढ़ाई के दौरान भाजपा की छात्र विंग ABVP से जुड़े हुए थे।

पेशे से वकील हैं सूर्या, हाईकोर्ट में करते हैं प्रैक्टिस

- सूर्या मूल रूप से कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के रहने वाले हैं और बासावानगुडी विधानसभा से विधायक एल.ए. रविसुब्रमण्यन के भतीजे हैं। सूर्या पेशे से वकील हैं और उन्होंने बेंगलुरु के इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज से पढ़ाई की है। वे कर्नाटक हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। इसके अलावा वे फिलहाल भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव हैं साथ ही पार्टी की नेशनल सोशल मीडिया टीम के भी सदस्य भी हैं।

कांग्रेस के इस दिग्गज को देंगे टक्कर...

- भाजपा ने सूर्या को दक्षिणी बेंगलुरु सीट से टिकट दिया है, इस सीट से उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं। अगर सूर्या ये चुनाव जीत जाते हैं तो वे इस लोकसभा में भाजपा के सबसे युवा सांसद भी बन सकते हैं।

- दक्षिणी बेंगलुरु सीट से पूर्व सांसद और दिवंगत भाजपा नेता अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी भी टिकट की दौड़ में शामिल थीं, लेकिन पार्टी ने उनकी बजाए युवा चेहरे पर भरोसा जताया। सबसे खास बात ये है कि तेजस्वी को भी इस बात का पता नहीं था कि पार्टी उन्हें टिकट देने वाली है।

टिकट मिलने पर कहा था- OMG... OMG...

- भाजपा का टिकट मिलने के बाद खुद तेजस्वी भी हैरान रह गए थे। अपनी हैरानी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए जाहिर भी की थी। 25 मार्च को टिकट मिलने की घोषणा होने के बाद सूर्या ने ट्वीट करते हुए लिखा था, 'OMG... OMG... मुझे भरोसा नहीं हो रहा... दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष ने 28 साल के युवा पर विश्वास जताया है। ऐसा सिर्फ मेरी पार्टी भाजपा में ही हो सकता है। सिर्फ के नए भारत में हो सकता है।'

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">OMG OMG!!! I can't believe this. <br>PM of world's largest democracy & President of largest political party have reposed faith in a 28 yr old guy to represent them in a constituency as prestigious as B'lore South. This can happen only in my BJP. Only in <a href="https://twitter.com/hashtag/NewIndia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NewIndia</a> of <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a></p>— Chowkidar Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) <a href="https://twitter.com/Tejasvi_Surya/status/1110289883887656960?ref_src=twsrc%5Etfw">25 March 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>