विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से ट्विटर पर शख्स ने पूछा, 'आप बीजेपी की सबसे समझदार नेता हैं, अपने नाम के साथ चौकीदार क्यों लगाती हैं?

नेशनल डेस्क. विदेश मंत्री ने शनिवार को के में भारतीय दंपती पर हुए जानलेवा हमले को लेकर एक ट्वीट किया। इसमें प्रशांत बासारुर नाम के शख्स की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी स्मिता गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्वराज ने बताया कि मैंने म्यूनिख में मौजूद भारतीय अधिकारियों से दंपति के दोनों बच्चों का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उनके इसी ट्वीट पर कमेंट करते हुए एक शख्स ने उनसे पूछ लिया कि हम आपको भाजपा का सबसे समझदार नेता मानते हैं, लेकिन आप अपने नाम के साथ चौकीदार क्यों लगाती हैं। इसके जवाब में सुषमा ने उसे चौकीदारी करने का मतलब बता दिया।

शख्स ने पूछा, आप चौकीदार क्यों लगाते हो?

- सुषमा के ट्वीट के नीचे एक शख्स ने कमेंट किया और लिखा, 'मैम, मुझे लगा कि आप हमारे विदेश मंत्री हैं। भाजपा में सबसे समझदार भी हैं। आप खुद को चौकीदार क्यों कहती हैं।'

- इसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, 'क्योंकि मैं विदेशों में मौजूद भारतीयों और उनसे जुड़े मामलों की चौकीदारी कर रही हूं।'

पत्नी की हालत स्थिर, परिजनों को जर्मनी भेजेगा भारत

- हमले में घायल कपल की जानकारी देते हुए स्वराज ने लिखा, 'भारतीय दंपत्ति प्रशांत और स्मिता बासारुर पर म्यूनिख के पास प्रवासी नागरिक ने चाकू से हमला किया। दुर्भाग्य से प्रशांत की इस हमले में जान चली गई जबकि स्मिता की हालत अब स्थिर है। हम प्रशांत के भाई को जर्मनी भेजने का प्रबंध कर रहे हैं। मैं पीड़ित परिवार के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूं।'

अधिकांश भाजपा नेताओं ने नाम के आगे लगाया चौकीदार

- बता दें कि प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले 'मैं भी चौकीदार' अभियान की शुरुआत की है। इसके बाद अधिकांश भाजपा नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने यह अभियान कांग्रेस अध्यक्ष के 'चौकीदार चोर है' के नारे के विरोध में शुरू किया है।

