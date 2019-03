मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने अभिनंदन से कहा- चार हफ्ते की छुट्टी ले लो, उन्हें लगा कि अभिनंदन चेन्नई में अपनी फैमिली के पास जाएंगे

नेशनल डेस्क, । अपने मिग-21 से के एफ-16 को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन चार हफ्तों की सिक लीव पर श्रीनगर पहुंचे हैं। पाकिस्तान में उनके रिहा होने के बाद डीब्रीफिंग और एयर फोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टैबलिशमेंट (एएफसीएमई) में मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद उनके डॉक्टर्स ने उन्हें चार हफ्ते की सिक लीव पर जाने की सलाह दी थी। फिलहाल अभिनंदन पाकिस्तान से छूटने के बाद अपने घर जाने के बजाय कश्मीर में सिक लीव पर हैं।

Wing Commander Abhinandan Varthaman goes to Srinagar on his sick leave



Read @ANI story | https://t.co/U6CKdKFEWj pic.twitter.com/9VvmMGWQdw