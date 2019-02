दुश्मन की जमीन पर भी हाथ में कप लिए निर्भीक खड़े थे अभिनंदन, पाक मेजर पूछ रहा था सवाल- लेकिन मिला एक ही जवाब- मैं नहीं बताऊंगा

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली. के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने में भारत का मिग-21 क्रैश हो गया। पायलट ने क्रैश होते विमान से एक्जिट किया, लेकिन पाकिस्तान की सीमा में जा गिरा। इसके बाद जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। किस तरह से भारतीय पायलट को डराया गया, प्रताड़ित किया गया, इसके वाबजूद पायलट अभिनंनद ने अपनी वीरता का परिचय दिया। दुश्मन की जमीन पर खड़े होकर हाथ में चाय की प्याली लिए नजर आए।पाकिस्तानी मेजर सवाल पर सवाल कर रहा था, लेकिन सूजी हुई आंखों और चोट के बावजूद वो जरा सा भी डरे नहीं। मेजर की आंखों में आंखे डालकर जवाब दिया। कोई भी ऐसी जानकारी दुश्मन को नहीं दी, जिससे देश को खतरा हो।

पाकिस्तानी मेजर कर रहा था सवाल-जवाब : विंग कमांडर अभिनंदन के 1.19 मिनट के वायरल वीडियो में दिख रहा है कि वो निर्भीक होकर मेजर के सवालों के जवाब दे रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तानी मेजर ने पहले दोस्ताना रवैया दिखाया, लेकिन कुछ देर बाद भी अभिनंदन से उनके मिशन और कुछ खूफिया जानकारी जाननी चाही। लेकिन अभिनंदन ने मना कर दिया। इसके बाद फिर से पाकिस्तानी मेजर ने वही सवाल पूछा, इस बार भी बिना डरे अभिनंदन ने वही जवाब दिया। कहा मैं ये नहीं बता सकता हूं।

मेजर ने अभिनंदन से पूछे ये सात सवाल :

सवाल न. 1- पाक मेजर : आपका नाम क्या है

जवाब- अभिनंदन : मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मेरे पास उसके सबूत भी हैं।

सवाल न. 2- पाक मेजर : उम्मीद है कि आपके साथ यहां अच्छा व्यवहार किया जा रहा है ?

जवाब- अभिनंदन : हां, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। मेरा ये बयान भारत लौटने पर भी नहीं बदलेगा। कैप्टन ने मुझे भीड़ से बचाया। आप सभी भले लोग हैं। मैं चाहता हूं भारतीय सेना भी इसी तरह का व्यवहार करें।

सवाल न. 3- पाक मेजर: कहां के रहने वाले हैं?

जवाब- अभिनंदन: मैं ये नहीं बता सकता। दक्षिण भारत में कहीं का हूं।

सवाल न. 4- पाक मेजर : क्या आपने शादी की है?

जवाब- अभिनंदन : हां मैंने शादी की है।

सवाल न. 5- पाक मेजर : पाक मेजर: चाय पसंद आई ?

जवाब- अभिनंदन : बहुत अच्छी है, थैंक्यू।

सवाल न. 6- पाक मेजर: कौन सा विमान उड़ा रहे थे ?

जवाब- अभिनंदन : सॉरी! मैं ये भी नही बता सकता। लेकिन, विमान के मलबे से आपको पता चल गया होगा।

सवाल न. 7- पाक मेजर: आपका मिशन क्या था ?

जवाब- अभिनंदन: सॉरी मेजर ! मैं ये भी आपको नहीं बता सकता।

जल्द रिहा हो सकते हैं अभिनंदन : पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो पायलट को रिहा करने के लिए भारत से बातचीत को तैयार है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही भारतीय पायलट अभिनंदन रिहा हो सकते हैं।

Pakistan's Geo News: Pakistan Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi on Thursday said Pakistan is willing to consider returning the Indian pilot if it means de-escalation. pic.twitter.com/CA6UuWUwxJ