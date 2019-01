Dainik Bhaskar Jan 07, 2019, 01:07 PM IST

नई दिल्ली. राफेल विवाद में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने लोकसभा में कहा कि हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्ट लिमिटेड (एचएएल) के साथ 73 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट पाइप लाइन में हैं। विमान सौदे का हवाला देकर लगाए एचएएल से जुड़े कांग्रेस के सवाल बेबुनियाद हैं। दरअसल, राहुल का आरोप है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट में राफेल विमान बनते तो देश के लाखों युवाओं को रोजगार मिलता, लेकिन मोदी सरकार ने एलएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को दे दिया।

राहुल ने रविवार को ट्वीट कर आरोप लगाया था, '"जब आप झूठ बोलते हैं तो उसे छिपाने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ते हैं। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के राफेल पर झूठ को सही साबित करने के लिए संसद में झूठ बोला। रक्षा मंत्री को संसद में एचएएल को एक लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देने के दस्तावेज पेश करने चाहिए, नहीं तो वे इस्तीफा दें।''

राहुल ने कहा- एचएएल के पास सैलरी देने के पैसे नहीं

कांग्रेस अध्यक्ष ने सोमवार को ट्वीट किया, ''एचएएल के पास कर्मचारियों को सैलरी बांटने के पैसे नहीं हैं। अब अनिल अंबानी को राफेल की डिलेवरी करने के लिए एचएएल के हुनर की जरूरत होगी। बिना सैलरी के इंजीनियर और वैज्ञानिकों को अब जबरन अंबानी के वेंचर में भेजा जाएगा।''

That HAL doesn’t have enough cash to pay salaries, isn’t surprising.



Anil Ambani has Rafale. He now needs HAL’s brilliant talent pool to deliver on his contracts.



Without salaries, HAL’s best engineers & scientists will be forced to move to AA’s venture.#SaveHAL https://t.co/IaqgS3pyJ7