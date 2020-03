10 मार्च को दिल्ली के वसंत कुंज स्थित रेस्टोरेंट की घटना, रेस्टोरेंट प्रबंधन की सफाई- हमारे यहां ऐस कोई प्रतिबंध नहीं

प्रिंसिपल संगीता ने कहा- भारतीय होने पर गर्व कैसे करूं?, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब की बेटी ने कहा- रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द हो

दैनिक भास्कर Mar 15, 2020, 07:23 PM IST

नई दिल्ली. साड़ी पहनकर रेस्टोरेंट में पहुंची महिला को कर्मचारी ने एंट्री देने से मना कर दिया। घटना 10 मार्च को वसंत कुंज स्थित काईलिन एंड ईवी रेस्टोरेंट में हुई। गुड़गांव के पाथवे सीनियर स्कूल की प्रिंसिपल संगीता नाग पति के साथ रेस्टोरेंट में पहुंची थीं। कर्मचारी ने उनसे कहा कि हमारे यहां पारंपरिक पोशाक में आने वालों को एंट्री नहीं दी जाती। महिला ने इस घटना का वीडियो ट्वीट किया। सोशल मीडिया पर रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द करने की मांग उठ रही है। इसके बाद रेस्टोरेंट ने सफाई दी कि हमारे यहां ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल शॉर्ट और चप्पल पहनकर आने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

रेस्टोरेंट के निदेशक सौरभ खनिजो ने इस घटना पर माफी मांगी। उन्होंने कहा, "जो कर्मचारी वीडियो में दिख रहा है, वह अभी नया है। हमारे यहां केवल शॉर्ट्स और चप्पल पहनकर आने पर पाबंदी है।"

@bishnoikuldeep My shocking experience with discrimination at Kylin and Ivy, Ambience Vasant Kunj this evening. Denied entry as ethnic wear is not allowed! A restaurant in India allows ‘smart casuals’ but not Indian wear! Whatever happened to pride in being Indian? Take a stand! pic.twitter.com/ZtJJ1Lfq38 — Sangeeta K Nag (@sangeetaknag) March 10, 2020

प्रिंसिपल ने कर्मचारी से पूछा- रेस्टोरेंट भारत में है, फिर ऐसी पाबंदी क्यों?

संगीता नाग ने जो वीडियो ट्वीट किया, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कर्मचारी ने संगीता से कहा कि इस पहनावे को हम मंजूरी नहीं देते हैं। इस पर संगीता ने सवाल किया, "आपका बार और रेस्टोरेंट भारत में है, दिल्ली में है। इसके बावजूद आप यहां परंपरागत पोशाक पहनकर आने पर एंट्री नहीं देते हैं?' इस पर कर्मचारी ने जवाब दिया कि हमारे यहां पारंपरिक पोशाक को अनुमति नहीं दी जाती है। इस जवाब के बाद संगीता ने कहा कि मैं यही जानना चाहती थी, धन्यवाद।

इस घटना के बाद संगीता ने वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, "काईलिन एंड ईवी रेस्टोरेंट में मुझे भारतीय होने पर भेदभाव वाला अनुभव मिला। यहां मुझे पारंपरिक पहनावे की वजह से एंट्री नहीं मिली। भारत में एक रेस्टोरेंट, जो स्मार्ट कैजुअल की अनुमति देता है, लेकिन भारतीय पोशाक पहनकर आने वालों को नहीं। जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैं भारतीय होने पर कैसे गर्व करूं?"



What the hell! If this Kylin & Ivy or any other restaurant still follow such colonial practices of not allowing guests wearing ethnic clothes, their licences should be immediately cancelled. Shame! @ArvindKejriwal @PMOIndia https://t.co/JdIdc4apiu

— Sharmistha Mukherjee (@Sharmistha_GK) March 11, 2020

प्रणब की बेटी शर्मिष्ठा ने संगीता का वीडियो री-ट्वीट किया

वायरल वीडियो को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने री-ट्वीट किया। उन्होंने घटना पर लिखा, "क्या बकवास है। इस तरह की हरकत काईलिन एंड ईवी या जिस भी रेस्टोरेंट में हो, उस रेस्टोरेंट का लाइसेंस तुरंत रद्द कर देना चाहिए।" शर्मिष्ठा ने अपने ट्वीट को प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी टैग किया है।