Dainik Bhaskar Sep 11, 2019, 07:09 PM IST

नई दिल्ली. इमरान खान शुक्रवार यानी जुमे को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में रैली करने वाले हैं। शाहिद अफरीदी भी इसमें हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं अफरीदी ने एक ट्वीट में लोगों से इस रैली में शिरकत करने की अपील की है। लेकिन, अफरीदी को करारा जवाब पाकिस्तान की ही एक महिला पत्रकार नायला इनायत ने दिया। नायला ने शाहिद से कहा- दिक्कत क्या है। श्रीनगर ही चले जाओ, वहीं रैली कर लेना। बता दें कि इमरान ने अवाम से अपील में कहा था कि वो हर शुक्रवार को कुछ वक्त निकालें और सड़कों पर कश्मीरियों के समर्थन में प्रदर्शन करें।

पहला ट्वीट इमरान का

इमरान ने बुधवार को एक ट्वीट किया। कहा, “मैं शुक्रवार 13 सितंबर को मुजफ्फराबाद में एक बड़ा जलसा (रैली) करने जा रहा हूं। इसका मकसद दुनिया को कश्मीर में भारत के कब्जे के बारे में बताना है। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है।” इमरान के इस ट्वीट को पूर्व कप्तान अफरीदी ने रिट्वीट किया। लिखा, “कश्मीरियों के हित में हमारे प्रधानमंत्री के साथ आएं। मैं भी शुक्रवार को मुजफ्फराबाद जा रहा हूं। हर आवाज का महत्व है।”

Let us join Prime Minister in raising voice for Kashmiris. For this I will be at Muzaffarabad on this Friday. Come join, every voice counts. https://t.co/NS118RMxCu