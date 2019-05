मुंबई. महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का कहना है कि लोकसभा चुनावों की मतगणना को देखते हुए महसूस हुआ कि मेरी आंखों के सामने इतिहास नया मोड़ ले रहा है। दो नए पावर ब्लॉक संस्थानों को बदल रहे हैं। मैं राजनीतिक दलों की नहीं बल्कि महिलाओं-युवाओं और नए वोटरों की बात कर रहा हूं। वो भारत का भविष्य तय करेंगे। उनकी संख्या बढ़ रही है।

As I watch the counting,I get the unmistakeable feeling that a turning point in history is unfolding before my eyes. 2 new power blocs are overthrowing the establishment.Not talking about political parties but Women & Young,new voters. Increasingly, they will shape India’s future