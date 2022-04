नर्सिंग की किताब में दहेज के गुण:लिखा- दहेज बदसूरत लड़कियों की शादी में मदद करता है, विरोध के बाद प्रकाशक ने किताब बाजार से हटाई

Hindi News

Wrote Dowry Helps In The Marriage Of Ugly Girls, After Protests The Publisher Removed The Book From The Market

नर्सिंग की किताब में दहेज के गुण: लिखा- दहेज बदसूरत लड़कियों की शादी में मदद करता है, विरोध के बाद प्रकाशक ने किताब बाजार से हटाई

नई दिल्ली एक दिन पहले



दिल्ली के एक कॉलेज की समाजशास्त्र की किताब में दहेज के गुण बताए गए हैं। इसमें लिखा है कि दहेज की वजह से बदसूरत लड़कियों की भी शादी हो जाती है। किताब का यह पन्ना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से इसका विरोध शुरू हो गया। इस पर प्रकाशक ने आनन-फानन में किताब को बाजार से वापस मंगा लिया है।

प्रकाशक जेपी ब्रदर्स मेडिकल पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड की किताब नर्सों के लिए समाजशास्त्र पुस्तक के पेज नंबर 122 में दहेज के गुणों का उल्लेख है। बुक के कवर पेज पर इसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) के सिलेबस के अनुसार लिखा होना बताया गया है, लेकिन INC ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है।

INC ने आधिकारिक बयान में कहा है, ‘यह बात संज्ञान में आई है कि सोशियोलॉजी फॉर नर्सिंग के कुछ लेखक INC के नाम का इस्‍तेमाल करके अपनी किताबें निकाल रहे हैं। INC ऐसे किसी भी कंटेंट की निंदा करता है, जो कानून का उल्‍लंघन करता हो। यह भी साफ किया जाता है कि INC विभिन्‍न नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए सिर्फ उन्‍हीं सिलेबस को प्रस्‍तावित करता है, जो उसकी वेबसाइट पर है।

शिवसेना सांसद ने जताई आपत्ति

शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर किताब के कंटेंट को महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बताकर इसके राइटर टीके इंद्राणी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ये लिखा है किताब में

किताब में लिखा गया है- ‘दहेज के बोझ के कारण, कई माता-पिताओं ने अपनी लड़कियों को शिक्षित करना शुरू कर दिया है। जब लड़कियां शिक्षित होती हैं या नौकरी करती हैं, तो दहेज की मांग कम होगी। यह एक अप्रत्यक्ष लाभ है। बदसूरत लड़कियों की शादी ठीकठाक दहेज के साथ अच्छे या बदसूरत दिखने वाले लड़कों के साथ की जा सकती है।

प्रकाशक ने दी सफाई

किताब के प्रकाशक जेपी ब्रदर्स ने कहा- हमने पुस्तक को बाजार से वापस मंगा लिया है। 5 दशकों से अधिक समय से चिकित्सा समुदाय की सेवा कर रहे हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए गंभीरता से काम करेंगे।