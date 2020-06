कुछ यूजर्स ने राहुल गांधी को सरेंडर की स्पेलिंग जांचने की सलाह दी तो कुछ ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी तस्वीरें पोस्ट की

राहुल पिछले पांच दिनों से भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर सरकार की आलोचना करने वाले ट्वीट कर रहे हैं

दैनिक भास्कर Jun 21, 2020, 02:46 PM IST

नई दिल्ली. भारत-चीन के तनाव को लेकर सरकार और विपक्ष में शुरू हुई बस थम नहीं रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को लगातार पांचवे दिन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट किया, ‘‘नरेंद्र मोदी वास्तव में ‘सरेंडर मोदी’ हैं।’’ हालांकि सरेंडर शब्द लिखने में स्पेलिंग गलत हो गई। इसके बाद ट्विटर यूजर्स ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।

Narendra Modi



Is actually



Surender Modihttps://t.co/PbQ44skm0Z — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 21, 2020

एक ट्विटर यूजर राहुल शर्मा ने लिखा कि जब आप बच्चे को हार्वर्ड में पढ़ने भेजेंगे तो वे सरेंडर को सुरेंदर ही लिखेंगे। वहीं, कुछ लोगों ने उन्हें सरेंडर की स्पेलिंग जांचने की सलाह भी दे डाली तो कुछ ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ राहुल की तस्वीरें पोस्ट की।

When you sent your son Harvard University for studies and he spelled surrender as "Surender"...😂🤪🤦‍♂️ pic.twitter.com/esc6MkxqSj — Rahul Sharma (@RahulSh10535011) June 21, 2020

एक ट्विटर यूजर ने जिनपिंग के साथ राहुल की तस्वीर पोस्ट कर दी

राहुल ने शनिवार को भी प्रधानमंत्री मोदी के चीन के आगे सरेंडर करने की बात ट्वीट की थी। राहुल ने ट्वीट किया था कि चीन के हमले के आगे प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। राहुल ने यह भी पूछा कि अगर वह जमीन चीन की थी तो भारत के सैनिकों को शहीद क्यों होना पड़ा?

PM has surrendered Indian territory to Chinese aggression.



If the land was Chinese:

1. Why were our soldiers killed?

2. Where were they killed? pic.twitter.com/vZFVqtu3fD — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 20, 2020

19 जून को राहुल ने 3 बातें कहीं

1. गलवान में चीन का हमला सोची-समझी साजिश थी।

2. सरकार गहरी नींद में थी, उसने समस्या को नहीं समझा।

3. शहीद हुए जवानों ने इसकी कीमत चुकाई।

It’s now crystal clear that:



1. The Chinese attack in Galwan was pre-planned.



2. GOI was fast asleep and denied the problem.



3. The price was paid by our martyred Jawans.https://t.co/ZZdk19DHcG — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 19, 2020

राहुल ने 18 जून को भी सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे जवान बिना हथियारों के शहीद होने के लिए क्यों भेज दिए गए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

राहुल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी सीधे सवाल किए थे। रक्षा मंत्री ने कहा था कि गलवान वैली में हमारे सैनिकों के शहीद होने से दुखी हैं। राहुल ने उनसे पूछा कि आप चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे। भारतीय सेना को बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? जब सैनिक शहीद हो रहे हैं तो आप रैलियां कर रहे हैं? चीजें छिपाई क्यों जा रही हैं?