नई दिल्ली. आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। 46 साल के जगनमोहन रेड्डी राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वे 30 मई को शपथ ले सकते हैं। वायएसआर को 175 में से 150 सीटें मिली हैं। जगनमोहन की इस जीत में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका रही है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार रहे प्रशांत ने इस बार जगनमोहन को आंध्रप्रदेश की सत्ता दिलाई है। जगनमोहन ने 69 साल के टेक सेवी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेदेपा को करारी शिकस्त दी।

प्रशांत किशोर ने अपने संगठन आई-पीएसी (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन) का हवाला देते हुए ट्वीट कर जगनमोहन को बधाई दी। प्रशांत ने ट्वीट में लिखा, ‘‘आंध्र प्रदेश और सभी सहयोगियों को इस एकतरफा जीत के लिए धन्यवाद। नए मुख्यमंत्री को बधाई और बहुत शुभकामनाएं।’’ वायएसआर लोकसभा में सीटों के लिहाज से भाजपा, कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल के बाद 5वें नंबर पर है।

Thank you Andhra and colleagues at @IndianPAC for the landslide victory.

Congratulations and best wishes to the new CM @ysjagan