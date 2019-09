Dainik Bhaskar Sep 19, 2019, 06:59 PM IST

नई दिल्ली/वॉशिंगटन. भारत और अमेरिकी सेनाओं का युद्ध अभ्यास 2019 बुधवार को समाप्त हो गया। यह 5 अक्टूबर को वॉशिंगटन में आरंभ हुआ था। दोनों देशों का यह 15वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इस अभ्यास के समापन के पहले अमेरिकी सेना के बैंड ने भारत के राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ की धुन भी बजाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों सेनाओं आतंकवादियों के खिलाफ की जाने वाली त्वरित कार्रवाई और युद्ध के मैदान में आने वाली तमाम चुनौतियों का अभ्यास किया।

हॉवित्जर तोप पर अभ्यास

इस अभ्यास में पहली बार उन अत्याधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों का उपयोग किया गया, जो हाल ही में भारतीय सेना को मिले हैं। इनमें हॉवित्जर तोप और चिनूक हेलिकॉप्टर भी शामिल हैं। लुईस मैकार्ड आर्मी बेस पर रियल टाइम वॉर सिचुएशन जैसे हालात में दोनों देशों के सैनिकों ने इनके उपयोग का हुनर समझा।

Proud moment.



Watch: US Army Band Plays "Jana Gana Mana..."



During Joint Military Drill



The Yudh Abhyas 2019 is one of the largest running joint military training and defence corporation endeavours between India and the US #IndianArmy #USArmy #yudhabhyas2019 #India