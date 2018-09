Reliance Jio GigaFiber To Cost Rs 500 To Rs 700 Per Month Claims Report

500 से 700 रुपए हो सकती है जियो गीगा फाइबर की कीमत, नवंबर में शुरू हो सकती है सर्विस

जियो गीगा फाइबर सर्विस के साथ ही जियो गीगा राउटर और जियो गीगा टीवी सर्विस भी शुरू होगी।