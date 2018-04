पति घर लौटा तो पत्नी, साला और युवक पी रहे थे शराब, पत्नी को टोका तो सभी ने मिलकर पीटा

खरड़स्थित एक अपार्टमेंट में घरेलू विवाद के चलते एक महिला द्वारा अपने ही पति से मारपीट करवाए जाने का मामला सामने आया है। घायल पति सिविल अस्पताल खरड़ में उपचाराधीन है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिविल अस्पताल खरड़ में दाखिल हिम्मत सिंह ने पुलिस काे बताया कि वह एक इमिग्रेशन कंपनी चलाता है और इस काम में प|ी भी उसका साथ देती है। गत रात जब वह घर गया तो उसकी प|ी, साला गौरव कुछ अज्ञात युवक बैठे थे। सभी ड्रिंक कर रहे थे। उसने प|ी से अज्ञात युवकों के बारे में पूछा और ड्रिंक लेने से मना किया तो सबने मिलकर उसे पीटा। पड़ोसियों ने उसको बचाया।



^पुलिस के पास शिकातय आई है और घायल खरड़ सिविल अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि मामला दंपति से जुड़ा है। इसलिए पुलिस गहनता से जांच की जा रही है। -हरजीतसिंह, इन्वेस्टिगेशन आॅफिसर



}दो दिन बाद घर लौटा तो देखा अज्ञात युवक पी रहे थे शराब



पीड़ितने पुलिस को बताया कि दो दिन दोस्त के पास रहने के बाद वह घर लौटा तो देखा कि उसका साला गौरव आया हुआ था और उसके साथ कुछ अज्ञात युवक ड्रिंक कर रहे थे। जब उसने अपनी प|ी से पूछा तो वह बोली कि यह सभी उसके दोस्त है। इसके बाद उसकी इन लोगों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वे मारपीट करते हुए उसे फ्लैट से नीचे ले आए। वहां पड़ोसियों ने उसे युवकों से बचाया।



}प|ी से पहले भी हो चुकी है नोकझोंक



पुलिसको दिए बयानों में पीड़ित ने बताया कि वह कुछ दिन पहले अकेला विदेश गया हुआ था। 2 नवंबर को घर वापस आया उसे पता चला कि उसकी गैरमौजूदगी में कुछ लोगों का उनके घर आना जाना लगा रहता था। उसने अपनी प|ी से यह बात शेयर की। इसे लेकर प|ी भड़क गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। गुस्से में वह सामान लेकर किसी दोस्त के पास चला गया।





