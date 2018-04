जब से गांव टगरा हसुंवा निगम में शामिल हुआ तब से तो गलियां बनीं, सफाई तो होती ही नहीं

नगरनिगम के वार्ड नंबर-2 के अंतर्गत पड़ने वाले गांव टगरा हसुंआ में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस कारण लोगों में नगर निगम के प्रति रोष भी है। गांव के पूर्व सरपंच रतीराम, जोगिन्द्र, बबलू, निरंजन, कृष्णा और संदीप ने बताया कि गांव में लगभग सवा सौ घर हैं। जब से नगर निगम बना है तब से यहां पर कोई भी विकास नहीं हो पाया, पिछले करीब 4 साल में गांव को तो नगर निगम में शामिल कर लिया गया लेकिन आज तक निगम ने गांव की कोई भी सुध नहीं ली।



गांवनिवासियों ने बताया कि गांव की सारी गलियां कच्ची पड़ी हैं जो पंचायत के समय में गलियों में ईटें लगी थी आज भी वहीं लगी हुई हैं। जबकि बहुत सी गलियों में तो ईटें भी उखड़ गई हैं। गांव में सबसे बड़ी समस्या घरों का गंदा पानी और बरसातों के पानी की निकासी के लिए कोई भी जगह नहीं है। अभी भी गंदा पानी करीब आधा दर्जन से ज्यादा घरों के नीचे से जा रहा है। स्थानीय निवासी बबलू के घर के नीचे से पानी की निकासी होने से घर ही गिर गया। पानी की निकासी आगे जाकर किसी के खेत से जाती है परन्तु खेत मालिक उस पर एतराज करता है। सारा गंदा पानी लोगों के घरों के आगे इकट्ठा होने से मक्खी और मच्छरों की भरमार रहती है। इससे अकसर लोग बीमारियों से घिरे रहते हैं। इसके अलावा गांव में आज तक कोई भी सफाई कर्मी नहीं दिखाई दिया। जिससे गांव में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए देखे जा सकते हैं। स्ट्रीट लाईटें लगी तो हैं परन्तु वो भी कभी चलती हैं तो कभी नहीं, जो खराब हो गई वो तो जल्दी ठीक ही नहीं होती।



गंाव में रहने वाले लोगों का कहना है कि नगर निगम की इसी अनदेखी के चलते लोग नगर निगम को भंग करने की मांग उठाते रहे हैं, इसलिए लोग नगर निगम से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर निगम विकास करवाता तो यह मांग नहीं करते। गांव के 500 लोग इस समर्थन में हस्ताक्षर करके देने को तैयार हैं।



चार साल से नहीं बनी गांव में एक भी पक्की गली





