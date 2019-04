बीच हाइवे पर रास्ता रोककर खड़े हुए थे 13 ट्रक, किसी को पता नहीं थी इसकी वजह

हंटिंगटन वुड्स. अमेरिका के मिशिगन स्टेट में पिछले साल एक रात को लोग उस वक्त हैरान रह गए थे, जब उन्होंने एक ब्रिज के नीचे 13 ट्रकों को रास्ता रोककर खड़े हुए देखा। इन ट्रकों की वजह से वो पूरा हाइवे जाम हो गया था, और उस रास्ते से आने जाने वाले सभी वाहनों को अलग रूट पर डायवर्ट कर दिया गया था। पहले तो लोगों को इसक पीछे की वजह समझ नहीं आई, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तो कई लोगों को भरोसा नहीं हुआ। दरअसल ये सारी कवायद एक शख्स की जान बचाने के लिए की गई थी, जो कि सुसाइड करने के लिए वहां बने ब्रिज पर खड़ा हुआ था।

आया था एक इमरजेंसी कॉल

- ये घटना पिछले साल अप्रैल महीने में मिशिगन के हंटिंगटन वुड्स के इंटरस्टेट हाइवे नंबर 696 पर हुई। जब पुलिसवालों के कहने पर साइड बाय साइड 13 ट्रक एक ब्रिज के नीचे खड़े हो गए थे।

- उस रात इमरजेंसी सर्विसेस डिपार्टमेंट से आए एक फोन कॉल के बाद स्टेट पुलिस ऑफिसर माइकल शॉ को पता चलता है कि एक शख्स उस ब्रिज पर चढ़ा हुआ है, और वहां से कूदकर सुसाइड करने वाला है।

- कॉल आने के बाद वो ऑफिसर तुरंत उस एरिया की ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट करते हुए उस एरिया का ट्रैफिक किसी ओर रास्ते पर डायवर्ट करने का निर्देश दे देता है। इसके बाद उसने वो ऑफिसर जो करता है उसके बारे में जानने के बाद हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है।

निकाला इतना जबरदस्त आइडिया

- शख्स को सुसाइड करने से रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर एक जबरदस्त आइडिया खोज निकालता है। वो वहां पर मौजूद ट्रक ड्राइवर्स से मदद मांगते हुए, उनसे हाइवे पर मौजूद उस ब्रिज के नीचे अपने ट्रक पार्क करने को कहता है।

- पुलिसवाले की बात सुनने के बाद ट्रक ड्राइवर्स तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। निर्देश के मुताबिक सभी ड्राइवर्स ब्रिज के बिल्कुल नीचे अपने ट्रक खड़े कर देते हैं। ऐसा करते हुए वे लोग ब्रिज के नीचे का पूरा एरिया कवर कर लेते हैं, ताकि नीचे कूदने पर भी वो शख्स जमीन पर ना गिरे और उसे ज्यादा चोट ना लगे।

- इस काम में कुल 13 ट्रकों की जरूरत पड़ती है। इस दौरान उस हाइवे पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहता है, और वाहनों को किसी और रास्ते से निकाला जाता है।

- करीब चार घंटे बाद उस शख्स को वहां से बचाते हुए सुरक्षित निकाल लिया जाता है। इस दौरान सभी 13 ट्रक ड्राइवर्स वहां खड़े होकर उसके बचने का इंतजार करते हैं। इस घटना को मिशिगन स्टेट पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया।

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o