बाहर से जितनी स्टाइलिश अंदर से उतनी ही लग्जरी है ये 7 सीटर कार, इंडिया की सस्ती कारों में शामिल है इसका नाम; एडवांस फीचर्स के साथ अगले महीने आ रहा नया मॉडल

ऑटो डेस्क। इंडिया में सस्ती कार सेल करने वाली कंपनी डेटसन (Datsun) 2018 मॉडल की Go और Go+ को लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। कंपनी इन दोनों कारों को अक्टूबर के पहले सप्ताह में लॉन्च करेगी। हालांकि, अभी उसने डेट फाइनल नहीं की है। बता दें कि कंपनी ने इन दोनों के नए मॉडल को इसी साल इंडोनेशिया में लॉन्च किया था। Datsun Go 5 सीटर और Go+ 7 सीटर कार है।

इंडियन में मौजूदा मॉडल की कीमत

> Datsun GO की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.38 लाख रुपए

> Datsun GO+ की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.95 लाख रुपए

ऐसे मिल सकते हैं फीचर्स

कंपनी ने इंडिया में लॉन्च होने वाले इन मॉडल्स के फीचर्स के बारे में अभी कोई जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि इंडोनेशिया में लॉन्च हुए मॉडल की तरह इनमें फीचर्स मिलेंगे। दोनों कारों में ये फीचर्स कॉमन हो सकते हैं।

> ग्रिल, हेडलैम्प और फ्रंट बंपर

> LED डेटाइम रनिंग लैम्प्स

> टर्न सिग्नल ORVM लाइट और LED टेललैम्प्स

> अलॉय व्हील और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग

> टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

1.2 लीटर का इंजन

रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी दोनों कार के इंजन में कोई बदलाव नहीं करेगी। यानी इनमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये 20 किलोमीटर का माइलेज देता है। बता दें कि मारुति स्विफ्ट, डिजायर, ब्रेजा, अर्टिगा जैसी कारों में भी इतना ही पावरफुल इंजन दिया है। डेटसन के दोनों मॉडल में 35 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है। कंपनी के मुताबिक मौजूदा मॉडल की सर्विस के लिए हर साल सिर्फ 3 हजार रुपए खर्च करने होते हैं।

रीमिक्स एडिशन का ऑप्शन

डेटसन ने इन दोनों कारों के रीमिक्स एडिशन भी लॉन्च किए थे। इसमें रिमोट की-लेस एंट्री, हैंड्स फ्री ब्लूटूथ ऑडियो, स्टाइलिश डुअल-टोन सीट कवर, ऑल ब्लैक फ्रंट ग्रिल, स्टाइलिश ब्लैक व्हील कवर्स, पियानो ब्लैक इंटीरियर, रियर में स्पोर्टी स्पॉइलर, स्टाइलिश क्रोम एक्सहॉस्ट फिनिशर और क्रोम बंपर बेजल दिए हैं। इसके साथ, स्पीड सेंसिटिव इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, पावरफुल एयर कंडीशन, फ्रंट पावर विंडोज, USB चार्जिंग पोर्ट और सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।