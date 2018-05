आ गया वर्ल्ड कप 2019 का शेड्यूल, भारत का पहला मैच साउथ अफ्रीका से, पाक से इस दिन भिड़ेगी टीम इंडिया

कोलकाता​.वनडे वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम अब 5 जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पहले भारत के अभियान की शुरुआत 2 जून को होनी थी, लेकिन जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के कारण तारीख में बदलाव किया गया। मंगलवार को यहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। उसी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच को 2 की जगह 5 जून करने का प्रस्ताव रखा गया।



आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हो 15 दिन का अंतर

- लोढ़ा समिति के अनुसार, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और किसी भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के मैच के बीच कम से कम 15 दिनों का अंतर होना चाहिए।

- अगले साल आईपीएल के मुकाबले 29 मार्च से शुरू होंगे। फाइनल 19 मई को खेला जाएगा। इस हिसाब से 2 जून तक 14 दिन ही हो रहे थे। इसी कारण यह बदलाव करना पड़ा।

- बता दें कि 2019 वर्ल्ड कप इंग्लैंड एंड वेल्स में 12 जगहों पर 30 मई से 14 जुलाई तक खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में इस बार 14 की जगह 10 टीमें होंगी।

भारत और पाक के बीच 16 जून को मैच

वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 16 जून को ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा। भारत वर्ल्ड कप में हमेशा पाकिस्तान से जीता है। भारत 1983 और 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। 2003 में टीम इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी।

भारत के कब-कब होंगे मैच

जून 5: Vs द. अफ्रीका

जून 9: Vs ऑस्ट्रेलिया

जून 13: Vs न्यूजीलैंड

जून 16: Vs पाकिस्तान

जून 22: Vs अफगानिस्तान

जून 27: Vs वेस्टइंडीज

जून 30: Vs इंग्लैंड

जुलाई 2: Vs बांग्लादेश

जुलाई 6: Vs श्रीलंका

जुलाई 9: पहला सेमीफाइनल

जुलाई 11: दूसरा सेमीफाइनल

जुलाई 14: फाइनल

10 टीमें लेंगी वर्ल्ड कप 2019 में हिस्सा

भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका का चयन पहले हो चुका था। अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज की टीम ने क्वालीफाइंग के जरिए टूर्नामेंट में जगह बनाई है।

राउंड रोबिन फॉर्मेट में ऐसे होता है विजेता का फैसला

इस फॉर्मेट के तहत शुरुआती स्टेज में हर टीम एक दूसरे के खिलाफ 1-1 मैच खेलती है। जीत और हार के आधार पर अंक तालिका में उनकी स्थिति तय होती है। टॉप-4 टीमें नॉकआउट सेमीफाइनल में पहुंचती हैं। अंक तालिका में 1 नंबर पर रहने वाली टीम का मुकाबला चौथे नंबर वाली टीम से होता है। वहीं, दूसरे नंबर पर रही टीम का मुकाबला तीसरे नंबर की टीम से होता है। जो दो टीमें जीतती हैं, उनके बीच फाइनल मुकाबला होता है। फाइनल जीतने वाले वर्ल्ड कप चैम्पियन बनता है।

2019 से 2023 तक 309 दिन ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलेगा भारत

- बीसीसीआई पदाधिकारी के अनुसार, "कोलकाता में हुई बैठक में 2019 से 2023 तक के फ्यूचर टूर प्रोग्राम पर भी चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि इन वर्षों के दौरान भारत 309 दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलेगा। हालांकि यह संख्या पिछले पांच साल के प्रोग्राम से 92 दिन कम है। भारत इस अ‌वधि के दौरान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत 19 घरेलू टेस्ट मैच खेलेगा।"

- बैठक में यह फैसला किया गया कि भारत डे/नाइट टेस्ट मैच में भाग नहीं लेगा। इस साल के अंत में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेने की संभावनाएं जताई जा रही थीं। इसके पीछे कारण बताया गया कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में डे/नाइट टेस्ट नहीं खेले जाएंगे।