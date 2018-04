बाइक से जा रहा था कपल, सचिन ने कार रोक कही ये जरुरी बात

वीडियो ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट करते हुए सचिन ने लिखा है,"‪Rider or pillion, both lives matter equally. Please, please make wearing helmets a habit. Just my opillion 😊 #HelmetDaalo2.0 #RoadSafety"

- इसके जरिए सचिन मैसेज देना चाहते हैं कि हेल्मेट सर बाइक राइडर ही नहीं, पीछे बैठने वाले के लिए भी जरुरी है।