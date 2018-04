ग्रैजुएट्स के लिए निकलीं 8000 वैकेंसी, ये है अप्लाई करने की प्रोसेस

आंध्र प्रदेश पुलिस ने 4548 पदों पर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लिकेशन भेजना होगी। एप्लिकेशन भेजने की लास्ट डेट 14 सितंबर, 2016 है।

कुल वैकेंसी :

Stipendiary Cadet Trainee (SCT) Police Constables (Civil)(Men/Women) in Police Department (3216 पद)

Stipendiary Cadet Trainee(SCT) Police Constables (AR) (Men/Women) in Police Department (1067 पद)

Warders (Male) in Prisons and Correctional Services Department (240 पद)

Warders (Female) in Prisons and Correctional Services Department(25 पद)

नोट : सभी जॉब की लोकेशन हैदराबाद में होगी।

एजुकेशन क्वालिफिकेशन :

इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स का इंटरमीडिएट या इसके बराबर के एग्जाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त बोर्ड या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए।

एज लिमिट :

कैंडिडेट्स की आयु गणना 1 अगस्त, 2016 से की जाएगी।

एप्लिकेशन फीस :

अन-रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को 300 रुपए और SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को 150 रुपए की एप्लिकेशन फीस देना होगी।