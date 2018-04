CIVIL SERVICE (PRE) जनरल साइंस के 10 Imp. Q &A

सिविल सर्विसेस (प्री) टेस्ट सीरीज अंक-3

टेस्ट सीरीज के अंतर्गत पढ़िए सिविल सर्विसेस (प्री) परीक्षा में जनरल साइंस से संबंधित सवाल और जवाब..

सामान्य विज्ञान

1. मानव शरीर में निम्नलिखित हॉर्मोनों में से कौन-सा रक्त में कैल्सियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है?

(अ) ग्लूकैगॉन (ब) वृद्धिकर हॉर्मोंन

(स) पैराथाइरॉईड हॉर्मोंन (द) थायरॉक्सिन

2. निम्नलिखित में से कौन-सा, हाथी पांव (एलीफेन्टोसिस) के रोगकारक जीव का वंश-नाम है?

(अ) फाइलेरिया (ब) माइक्रोफाइलेरिया

(स) वुचेरिया बैंक्रोफ्टी (द) क्यूलेक्स पीपीएन्स

3. नीचे दिए गए कथनों में कौन से सही हैं?

a. रुधिर वर्ग ‘A’ वाला कोई व्यक्ति, रुधिर वर्ग ‘A’ तथा रुधिर

वर्ग ‘AB’ वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है।

b. रुधिर वर्ग ‘AB’ वाला कोई व्यक्ति, रुधिर वर्ग ‘A’, ‘B’,

‘AB’ अथवा ‘O’ वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है।

c. रुधिर वर्ग ‘O’ वाला कोई व्यक्ति, किसी भी अन्य रुधिर वर्ग

वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है।

d. रुधिर वर्ग ‘O’ वाला कोई व्यक्ति, किसी भी रुधिर वर्ग वाले

व्यक्ति से रुधिर ले सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएः

(अ) a, b, c और d (ब) केवल a और b

(स) केवल c और d (द) केवल a और c



4. निम्नलिखित में से कौन-सा, मूत्र निराकरण का सही मार्ग है?

(अ) वृक्क, यूरेटर, मूत्राशय, मूत्रमार्ग

(ब) वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, यूरेटर

(स) मूत्रमार्ग, यूरेटर, मूत्राशय, वृक्क

(द) मूत्राशय, यूरेटर, वृक्क, मूत्रमार



5. निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं?

(अ) कोशिका, कला, हरित लवक, रिक्तिका

(ब) कोशिका-भित्ति, केंद्रक, रिक्तिका

(स) कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, केंद्रक

(द) कोशिका-भित्ति, हरित लवक, कोशिका द्रव्य

6. जन्तु कोशिका में केन्द्रिका किसका संश्लेषण करती है।

(अ) आर-आरएनए का (ब) एम-आरएनए का

(स) टी-आरएनए का (द) डीएनए का



7. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

(अ) चंदन काष्ठ पौधा आंशिक-मूल परजीवी

(ब) कस्कुटा परजीवी

(स) नेपेन्थीज मांसाहारी

(द) छत्रक स्वपोषी

8. शर्करा निर्माण उद्योग के उपोत्पाद खोई का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए होता है?

(अ) कांच (ब) कागज

(स) रबर (द) सीमेंट

9. पेंटों में क्रोमियम ऑक्साइड, पेंट का कौन-सा रंग बनाता है?

(अ) हरा (ब) श्वेत

(स) लाल (द) नीला

10. भारत में जैव-विविधता की दृष्टि से धनी स्थान हैं।

(अ) पश्चिमी घाट (ब) पूर्वी घाट

(स) थार रेगिस्तान (द) बंगाल की खाड़ी

उत्तर : 1 (स), 2 (स), 3 (द), 4 (अ), 5 (स),

6 (अ), 7 (द), 8 (ब), 9 (अ), 10 (अ)

भास्कर एक्सपर्ट

-डॉ. प्रदीप कुमार, सिविल सेवा परीक्षा स्ट्रेटजी एक्सपर्ट

dr.drpradeepkumar@gmail.com