आर्ट्स से 12th करने के बाद चुनें ये कोर्सेस, करियर के लिए हैं बेस्ट ऑप्शन

एजुकेशन डेस्क। 12वीं के बाद स्टूडेंट्स के सामने नया चैलेंज करियर से जुड़े कोर्स का सिलेक्शन होता है। साइंस स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन आर्ट्स स्टूडेंट्स के सामने सही कोर्स सिलेक्शन का चैलेंज बना रहता है। ऐसे में हम आर्ट्स स्टूडेंट्स को कई अलग-अलग कोर्सेस और कॉलेज के बारे में बता रहे हैं। करियर में काम आएंगे ये कोर्स... इवेंट मैनेजमेंट : हर छोटे-बड़े इवेंट को सक्सेसफुल बनाने का काम इवेंट मैनेजर का होता है। शादी से लेकर होटल, पार्टी या किसी इवेंट तक एक उसे मैनेजमेंट करने वाले की जरूरत होती है। ऐसे में इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स भी जॉब सिक्युरिटी देता है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना छोटा होम बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इस कोर्स की बैचलर डिग्री 3 साल की होती है। कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट : 1. Amity Institute of Event Management

2. Institute of Tourism & Future Management Trends (ITFT)

3. The International Centre for Event Marketing & Management (ICEM)

4. Event Management Development Institute

5. International Institute of Event Management

6. National Institute of Event Management (NIEM)



फैशन डिजाइनिंग : फैशन के नाम पर मार्केट में लगातार नई वैरायटी आ रही हैं। इनमें ज्यादातर डिजाइनर कपड़े शामिल होते हैं। इन कपड़ों की डिमांड और कीमत बहुत ज्यादा होती है। शादी, बर्थडे से लेकर कई छोटे-बड़े इवेंट में हर कोई डिजाइनर कपड़े पहनना चाहता है। इतना ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ऐसे में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स बेस्ट ऑप्शन होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना होम बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसकी बैचलर डिग्री की ड्यूरेशन 4 साल है। कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट : 1. National Institute of Design (NID)

2 .National Institute of Fashion Technology (NIFT)

3. Pearl Academy of Fashion (PAF)

4. Symbiosis Centre of design (SID)

5. Northern India Institute of Fashion Technology (NIIFT)

6. SNDT Premlila Vithaldas Polytechnic

B.F.A. ऐसे स्टूडेंट्स जो फाइन आर्ट्स की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। फाइन आर्ट्स के अंदर चित्रकला, मूर्ति कला जैसे कोर्स होते हैं। स्टूडेंट्स इसमें डिग्री और डिप्लोमा कोई भी कोर्स कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट : 1. MS University of Baroda - Fine Arts Faculty

2. Banaras Hindu University - Faculty of Visual Arts

3. College of Art - University of Delhi

4. Sir J J Institute of Applied Art

5. Faculty of Fine Arts - Jamia Millia Islamia

6. Bharati Kala Mahavidyalaya

7. Department of Fine Arts, Kurukshetra University

8. Department of Fine Arts, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith

9. L S Raheja School of Art

10. Department of Fine Arts, Aligarh Muslim University





जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन : जर्नलिज्म का क्षेत्र अब काफी बड़ा हो चुका है। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस फील्ड में डिप्लोमा और डिग्री दोनों तरह के कोर्स कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट : 1. IIMC, New Delhi

2. Xavier Institute of Communication, Mumbai

3. Asian College of Journalism, Chennai

4. A.J Kidwai MCRC, Jamia Milia Islamia Delhi

5. Symbiosis Institute of Mass Commmunication, Pune

6. Indian Institute of Journalism and New Media, Bangalore

7. Mudra Institute of Communications Ahmedabad

8. Dept. of Comm and Journalism, Pune University

9. Manorama School of Communication, Kottayyam

10. Bhartiya Vidya Bhawan, Delhi





होटल मैनेजमेंट : होटल इंडस्ट्री का जुड़ाव टूरिस्ट से होता है। यदि देश में पर्यटक आते हैं, तो होटल इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिलता है। ऐसे में इस कोर्स का स्कोप काफी है। बीते कई सालों से इस कोर्स में स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, ऐसे में इस इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ाता जा रहा है। कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट : 1. Welcome group Graduate School of Hotel Administration, Manipal

2. Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition, Chennai

3. Institute of Hotel Management & Catering Technology, Kovalam

4. Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Ahmedabad

5. Dr. Ambedkar Institue of Hotel Management Catering and Nutrition, Chandigarh

6. Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition, Hyderabad

7. Institute of Hotel Management Catering Technology & Applied Nutrition, Meerut

8. International Institute of Hotel Management (IIHM), Kolkata





B.B.A. 12th आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। इस फील्ड में भी काफी स्कोप है और जॉब सिक्युरिटी भी है। कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट : 1. Christ University, Bangalore

2. Madras Christian College (MCC), Chennai

3. Amity International Business School, Noida

4. Faculty of Management, Banasthali University, Rajasthan

5. Institute of Management Studies, Noida

6. Mount Carmel College, Bangalore

7. Shri Narsee Monjee College of Commerce and Economics, Mumbai

8. Wilson College, Mumbai

9. Lala Lajpat Rai College of Communication & Economics, Mumbai

10. Shaheed Sukhdev College of Business Studies, Delhi





एक्टिंग कोर्स : ऐसे स्टूडेंट्स जो 12वीं के बाद कोई इंट्रेस्टिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो एक्टिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है। भारत में एक्टिंग सिखाने वाले कई कॉलेज हैं। यहां पर एक्टिंग के साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन भी सिखाया जाता है। यानी इस कोर्स को करने के बाद आप सीधे ग्लैमर की दुनिया से जुड़ जाएंगे। इसकी बैचलर डिग्री 3 साल की होती है। कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट : 1. FTII (Film and Television Institute of India or FTII) Pune

2. CRAFT (Center for Research in Art of Film and Television) Delhi

3. AAFT (Asian Academy of Film and Television) Noida

4. Delhi Film Institute, Delhi

5. ZIMA (Zee academy of media arts) Mumbai

6. NSD (National School of Drama) Delhi

7. The Barry John Acting studio, Mumbai

8. Actor Prepares, Mumbai, Ahmadabad and Chandigarh

9. Whistling Woods International, Mumbai

11. R.K Films and Media Academy, Delhi



ब्यूटीशियन कोर्स : लड़की हो या लड़के, सभी के लिए ब्यूटी पार्लर है। हालांकि, इनकी संख्या काफी कम है। खासकर लड़कों के ब्यूटी पार्लर लड़कियों की तुलना में कम होते हैं। ऐसे में ब्यूटीशियन कोर्स भी जॉब सिक्युरिटी दे सकता है। इस कोर्स को करने के बाद फिल्म, टेलिविजन, मीडिया में जॉब लग सकती है। वहीं, अपना होम बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट : 1. Butic Institute of Beauty Therapy and Hair Dressing, Mumbai

2. Christine Valmy International School of Esthetics, Mumbai

3. Enrich Salon and Academy, Mumbai

4. L. T. A. School of Beauty, Mumbai

5. Nalini Hair Academy, Mumbai

6. Polytechnic for Women, Delhi

7. RadionBhuvan Career Supermarket, Mumbai

8. Shahnaz Husain's Beauty Institute, Delhi, Durgapur

एनिमेशन : फिल्मों से लेकर विज्ञापन, किताबें तक लगभग सभी जगह एनिमेशन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अब तो कई फिल्में भी एनिमेशन पर फोकस होती हैं। दूसरी तरफ, कार्टून चैनल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एनिमेशन पर काम करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दूसरे कोर्स की तुलना में काफी कम है। ऐसे में 12वीं के बाद ये कोर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। ऐसे कोर्स में लाखों रुपए तक का पैकेज आसानी से मिल जाता है। कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट : 1. Arena Multimedia (Delhi, Bangalore, Noida, Mumbai)

2. Global School of Animation (New Delhi, Chennai)

3. Maya Academy of Advanced Cinematic (MAAC), Mumbai

4. Tekno Point Multimedia, Bangalore

ग्राफिक्स डिजाइन : ग्राफिक्स डिजाइनर की लगभग हर सेक्टर को जरूरत है। ग्राफिक्स की मदद से अपनी बात को कम शब्दों में और आसानी से समझाया जा सकता है। फिल्म, मीडिया, ऐड जैसे कई सेक्टर में ग्राफिक्स बनते हैं। यानी ये कोर्स भी अच्छा विकल्प बन सकता है। इस कोर्स को करने के बाद घर से ही काम किया जा सकता है। कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट : 1. National Institute of Design, Ahmedabad

2. Industrial Design Center (IDC), Mumbai

3. Instrument Design and Development Centre, Delhi

4. Department of Design, Guwahati