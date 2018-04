इस साल क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रोसेस, जानिए

एजुकेशन डेस्क। देश की टॉप-10 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) का नाम शामिल रहता है। इस साल भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट ने जो लिस्ट जारी की थी, उसमें DU को छठवां स्थान मिला था। यही वजह है कि यहां एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के बीच होड़ लगी रहती है। इस साल जो स्टूडेंट्स यहां पढ़ने का मन बना रहे हैं, उन्हें हम बता रहे हैं एडमिशन से जुड़ी प्रोसेस के बारे में। इंट्रेंस एग्जाम कोर्सेस...

इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस एग्जाम से 1500 सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। बीते साल की तुलना में इस बार इंट्रेंस एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट्स और बढ़ा दिए गए हैं। इस साल इन कोर्सेस के लिए होगा इंट्रेंस एग्जाम होगी :

> Bachelors of Management Studies

> BA Honours

> Bachelors of Business Administration

> BTech (IT and Mathematics)

> Bachelors of Elementary Education

> BA Multimedia and Mass Communication

आगे की स्लाइड्स पर जानिए एडमिशन लेने की लास्ट डेट और अन्य बातों के बारे में...