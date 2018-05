दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में किसी भी भारतीय संस्थान को नहीं मिला स्थान

लंदन. टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी साल 2016 की सूची में दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में एक भी भारतीय शिक्षण संस्थान जगह नहीं बना सका। इसमें 28 देशों के संस्थानों ने जगह बनाई है। सबसे खास बात यह है कि मिडिल ईस्ट रीजन से कतर यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की इस लिस्ट में पहली बार स्थान बनाया है और वह भी टॉप पर।

आगे ब्रिटेन टॉप रहा पर...

ब्रिटेन की सिटी लंदन टॉप पर रहा है। इसके बाद अमेरिका, कनाडा और फ्रांस संयुक्त रूप से शामिल हैं। लंदन के 15 संस्थान शामिल हैं, जिसमें इंपीरियल कॉलेज लंदन 10वें स्थान पर है।

ये हैं लिस्ट में शामिल टॉप 10 संस्‍थान:

1. Qatar University

2. University of Luxembourg

3. University of Hong Kong

4. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland

5. University of Geneva

6. University of Macau

7. ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich

8. University of St Gallen

9. National University of Singapore

10. Imperial College London