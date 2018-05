UPSC CRBT 2015 रिजल्ट अनाउंस, क्लिक कीजिए और जानिए

यूपीएससी सीबीआरटी 2015 रिजल्ट: कम्प्यूटर पर आधारित रिटेन टेस्ट (CBRT) का रिजल्ट यूपीएससी ने अनाउंस कर दिया है।

यह टेस्ट सीबीआई और डायरेक्टोरेट ऑफ प्रॉसिक्यूसन में असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के लिए गत 27 जून के देशभर में आठ केंद्रों पर ली गई थी।

यूपीएससी सीबीआरटी 2015 रिजल्ट जानने की प्रक्रिया :ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और “Written Result-CBRT for the 65 vacancies of Assistant Public Prosecutor in the directorate of Prosecution. पर क्लिक कीजिए।