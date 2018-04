12वीं बाद करें इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स, ये हैं प्रमुख इंस्टीट्यूट्स

इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स :



- BBA in Event Management (तीन साल की बैचलर डिग्री)

- MBA in Event Management (BBA के बाद दो साल की डिग्री )

- Diploma in Event Management (एक साल)

- Post Graduate Diploma in Event Management (एक साल)

- Event Management Certificate course (छह माह)

- Exhibition Management Certificate course (छह माह)

- Fashion Event Management Certificate course (छह माह)

न्यूनतम योग्यता :

किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास स्टूडेंट्स ये कोर्स कर सकते हैं।



