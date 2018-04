12वीं के बाद आर्ट्स के स्टूडेंट्स क्या करें? ये हैं कुछ बेहतरीन कोर्स और कॉलेज

2 .National Institute of Fashion Technology (NIFT) 3. Pearl Academy of Fashion (PAF)

होटल मैनेजमेंट :

होटल इंडस्ट्री का जुड़ाव टूरिस्ट से होता है। यदि देश में पर्यटक आते हैं, तो होटल इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिलता है। ऐसे में इस कोर्स का स्कोप काफी है। बीते कई सालों से इस कोर्स में स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, ऐसे में इस इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ाता जा रहा है।

कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट :

1. Welcome group Graduate School of Hotel Administration, Manipal

2. Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition, Chennai

3. Institute of Hotel Management & Catering Technology, Kovalam

B.B.A.

12th आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। इस फील्ड में भी काफी स्कोप है और जॉब सिक्युरिटी भी है।

कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट :

1. Christ University, Bangalore

2. Madras Christian College (MCC), Chennai

3. Amity International Business School, Noida

ब्यूटीशियन कोर्स :

लड़की हो या लड़के, सभी के लिए ब्यूटी पार्लर है। हालांकि, इनकी संख्या काफी कम है। खासकर लड़कों के ब्यूटी पार्लर लड़कियों की तुलना में कम होते हैं। ऐसे में ब्यूटीशियन कोर्स भी जॉब सिक्युरिटी दे सकता है। इस कोर्स को करने के बाद फिल्म, टेलिविजन, मीडिया में जॉब लग सकती है। वहीं, अपना होम बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है।

कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट :

1. Butic Institute of Beauty Therapy and Hair Dressing, Mumbai

2. Christine Valmy International School of Esthetics, Mumbai

3. Enrich Salon and Academy, Mumbai

एनिमेशन :

फिल्मों से लेकर विज्ञापन, किताबें तक लगभग सभी जगह एनिमेशन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अब तो कई फिल्में भी एनिमेशन पर फोकस होती हैं। दूसरी तरफ, कार्टून चैनल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एनिमेशन पर काम करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दूसरे कोर्स की तुलना में काफी कम है। ऐसे में 12वीं के बाद ये कोर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। ऐसे कोर्स में लाखों रुपए तक का पैकेज आसानी से मिल जाता है।

कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट :

1. Arena Multimedia (Delhi, Bangalore, Noida, Mumbai)

2. Global School of Animation (New Delhi, Chennai)

3. Maya Academy of Advanced Cinematic (MAAC), Mumbai



ग्राफिक्स डिजाइन :

ग्राफिक्स डिजाइनर की लगभग हर सेक्टर को जरूरत है। ग्राफिक्स की मदद से अपनी बात को कम शब्दों में और आसानी से समझाया जा सकता है। फिल्म, मीडिया, ऐड जैसे कई सेक्टर में ग्राफिक्स बनते हैं। यानी ये कोर्स भी अच्छा विकल्प बन सकता है। इस कोर्स को करने के बाद घर से ही काम किया जा सकता है।

कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट :

1. National Institute of Design, Ahmedabad

2. Industrial Design Center (IDC), Mumbai

3. Instrument Design and Development Centre, Delhi