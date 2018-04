एक्टिंग में करियर: टॉप-10 स्कूल, जहां पढ़ चुके हैं ऋतिक, दीपिका, SRK

एजुकेशन डेस्क। आपको एक्टिंग का शौक है, तो फिर बॉलीवुड या अन्य एक्टिंग इंडस्ट्री में करियर बनाया जा सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने एक्टिंग स्कूल से पढ़ाई की है। एक्टिंग से एक तरफ जहां आपका शौक पूरा होगा, तो दूसरी तरफ इस फील्ड में लाखों-करोड़ों रुपए की कमाई भी होती है। हम भारत के 10 पॉपुलर स्कूल के बारे में बता रहे हैं, जहां एक्टिंग सिखाई जाती है। यहां से ओम पुरी, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, नसीरुद्दीन शाह समेत कई स्टार्स ने एक्टिंग सीखी है...

फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII)

लोकेशन : पुणे

इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1960 में हुई थी। वहीं पढ़ाई 1961 से शुरू हुई। शुरुआत में इसका नाम प्रभात स्टूडियो था, जिसे 1971 में 'फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' (FTII) का नाम दिया गया। FTII, इंटरनेशनल लैजान सेंटर ऑफ स्कूल ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन (CILECT) का मेंबर भी है। CILECT दुनिया का लीडिंग 'फिल्म एंड टेलीविजन' स्कूल है।

ये कोर्स किए जा सकते हैं :-

* One Year PG Certificate in Feature Film Screenplay Writing (Film)

* One Year PG Certificate in Direction (TV)

* One Year PG Certificate in Electronic Cinematography (TV)

* One Year PG Certificate in Video Editing (TV)

* One Year PG Certificate in Sound Recording and TV Engineering (TV)

* Two year PG diploma in acting

* Two year PG diploma in art direction

इन बॉलीवुड स्टार्स ने की पढ़ाई :-

डैनी डेन्जोंगपा

जया बच्चन

जॉन अब्राहम

मिथुन चक्रवर्ती

नसीरुद्दीन शाह

ओम पुरी

प्रकाश झा

संजय लीला भंसाली

शबाना आजमी

शत्रुघ्न सिन्हा

स्मिता पाटिल

विधू विनोद चोपड़ा

