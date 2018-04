20 English Words: इन्हें लिखने और बोलने में अक्सर होती हैं गलतियां

एजुकेशन डेस्क। इंग्लिश बोलते या लिखते समय अक्सर हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। ये गलतियां उस शब्द की सही जानकारी नहीं होने के चलते होती हैं। हम आपको ऐसे ही कुछ शब्दों और उनके इस्तेमाल के बारे में बता रहे हैं, जो इंग्लिश बोलने और लिखने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये है इन शब्दो में बड़ा अंतर...

Its और it’s

Its और it's में अक्सर कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं। Its एक possessive pronoun है जैसे my, your, his, ours, yours, theirs. इसका इस्तेमाल भी इन pronoun की तरह ही किया जाता है। उदाहरण- The puppy played with its toy.

दूसरी तरफ, It's, it is का contraction है। अगर आप It's से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप it is को अलग-अलग लिखकर वाक्य को समझ सकते हैं। It's को एक वाक्य में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण- I think it’s going to rain or I think it is going to rain.

