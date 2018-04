मेडिकल-इंजिनियरिंग ही नहीं, ये 7 कोर्स भी दे सकते हैं जॉब सिक्युरिटी

एजुकेशन डेस्क। 12वीं के बाद स्टूडेंट्स के सामने नया चैलेंज करियर से जुड़े कोर्स का सिलेक्शन होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें सफल होने वाले छात्रों की संख्या काफी कम होती है। इतना ही नहीं, इनकी पढ़ाई भी मुश्किल होती है। ऐसे में हम उन प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें पढ़ाई के साथ जॉब लगने के साथ चांस ज्यादा होते हैं। इन कोर्स को करने के बाद शुरू कर सकते हैं होम बिजनेस... 1. फैशन डिजाइनिंग (Fashion Designing) : फैशन के नाम पर मार्केट में लगातार नई वैरायटी आ रही हैं। इनमें ज्यादातर डिजाइनर कपड़े शामिल होते हैं। इन कपड़ों की डिमांड और कीमत बहुत ज्यादा होती है। शादी, बर्थडे से लेकर कई छोटे-बड़े इवेंट में हर कोई डिजाइनर कपड़े पहनना चाहता है। इतना ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ऐसे में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स बेस्ट ऑप्शन होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना होम बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसकी बैचलर डिग्री की ड्यूरेशन 4 साल है। फैशन डिजाइनिंग के पॉपुलर इंस्टीट्यूट :-

* National Institute of Fashion Design, Delhi

* National Institute of Fashion Design, Mumbai

* National Institute of Fashion Design, Bangaluru

* National Institute of Fashion Design, Kolkata

* Symbiosis Institute of Design, Pune

* Pearl Academy, Delhi आगे की स्लाइड्स पर जानिए 12वीं के बाद कौन-से से प्रोफेशनल कोर्स बन सकते हैं बेस्ट ऑप्शन...

2. एनिमेशन (Animation) : फिल्मों से लेकर विज्ञापन, किताबें तक लगभग सभी जगह एनिमेशन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अब तो कई फिल्में भी एनिमेशन पर फोकस होती हैं। दूसरी तरफ, कार्टून चैनल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एनिमेशन पर काम करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दूसरे कोर्स की तुलना में काफी कम है। ऐसे में 12वीं के बाद ये कोर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। ऐसे कोर्स में लाखों रुपए तक का पैकेज आसानी से मिल जाता है। एनिमेशन के पॉपुलर इंस्टीट्यूट :- * Arena Multimedia (Delhi, Bangalore, Noida, Mumbai)

* Global School of Animation (New Delhi, Chennai)

* Maya Academy of Advanced Cinematic (MAAC), Mumbai

* Tekno Point Multimedia, Bangalore

3. ग्राफिक्स डिजाइन (Graphic Design) : ग्राफिक्स डिजाइनर की लगभग हर सेक्टर को जरूरत है। ग्राफिक्स की मदद से अपनी बात को कम शब्दों में और आसानी से समझाया जा सकता है। फिल्म, मीडिया, ऐड जैसे कई सेक्टर में ग्राफिक्स बनते हैं। यानी ये कोर्स भी अच्छा विकल्प बन सकता है। इस कोर्स को करने के बाद घर से ही काम किया जा सकता है। ग्राफिक्स डिजाइन के पॉपुलर इंस्टीट्यूट :-

* National Institute of Design, Ahmedabad

* Industrial Design Center (IDC), Mumbai

* Instrument Design and Development Centre, Delhi

4. एक्टिंग कोर्स (Acting Courses) : ऐसे स्टूडेंट्स जो 12वीं के बाद कोई इंट्रेस्टिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो एक्टिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है। भारत में एक्टिंग सिखाने वाले कई कॉलेज हैं। यहां पर एक्टिंग के साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन भी सिखाया जाता है। यानी इस कोर्स को करने के बाद आप सीधे ग्लैमर की दुनिया से जुड़ जाएंगे। इसकी बैचलर डिग्री 3 साल की होती है। ग्राफिक्स डिजाइन के पॉपुलर इंस्टीट्यूट :-

* Film and Television Institute of India (FTII), Pune

* Barry John Acting Studio, Mumbai

* National School of Drama (NSD), New Delhi

* Anupan Kher’s Actor Prepares, Mumbai

5. ब्यूटिशियन कोर्स (Beautician Course) : लड़की हो या लड़के, सभी के लिए ब्यूटी पार्लर है। हालांकि, इनकी संख्या काफी कम है। खासकर लड़कों के ब्यूटी पार्लर लड़कियों की तुलना में कम होते हैं। ऐसे में ब्यूटिशियन कोर्स भी जॉब सिक्युरिटी दे सकता है। इस कोर्स को करने के बाद फिल्म, टेलिविजन, मीडिया में जॉब लग सकती है। वहीं, अपना होम बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। ब्यूटिशियन कोर्स के पॉपुलर इंस्टीट्यूट :-

* Butic Institute of Beauty Therapy and Hair Dressing Butic Institute of Asthetic, Mumbai

* Butic College of Beauty or B. C. B., Pune

* Christine Valmy International School of Esthetics or C. V. I. S. E., Mumbai

* L. T. A. School of Beauty or L. T. A. S. B., Mumbai

* Shahnaz Husain's Beauty Institute or S. H. B. I., Delhi





6. इवेंट मैनेजमेंट (Event Management) : हर छोटे-बड़े इवेंट को सक्सेसफुल बनाने का काम इवेंट मैनेजर का होता है। शादी से लेकर होटल, पार्टी या किसी इवेंट तक एक उसे मैनेजमेंट करने वाले की जरूरत होती है। ऐसे में इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स भी जॉब सिक्युरिटी देता है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना छोटा होम बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इस कोर्स की बैचलर डिग्री 3 साल की होती है। इवेंट मैनेजमेंट के पॉपुलर इंस्टीट्यूट :-

* The Indian Institute of Learning and Advanced Development, Haryana

* SVKM’s Harkisan Mehta Foundation Institute of Journalism and Mass Communication

* National institute of event Management, Mumbai

* Pearl Academy, Mumbai

* Kaizen institute of event management, New Delhi