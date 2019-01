इस इंडियन को मिला हॉलीवुड का फेमस अवॉर्ड, चुना गया बेस्ट एक्टर

रविवार को कैलिफोर्निया के ब्रेवरी हिल्स में 75 वां गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स आयोजित किया गया। अवॉर्ड शो में ज्यादातर सेलेब्स ब्लैक ड्रेस में नजर आए। रेड कारपेट पर एक्ट्रेसेस गॉर्जिय लुक में स्पॉट हुईं। इंडियन एक्टर अजीज अंसारी को टीवी सीरीज (म्यूजिकल/कॉमेडी) में बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से नवाजा गया। फिल्म 'डार्केस्ट आवर' के लिए गैरी ओल्डमैन ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया। 'थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी' को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला है तो इस फिल्म में एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमैंड को बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से नवाजा गया है। को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया गया। अवॉर्ड शो को कॉमेडियन सेथ मेयर्स ने होस्ट किया। ये है गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स की विनर लिस्ट... ये है विनर्स लिस्ट बेस्ट फिल्म- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri बेस्ट फिल्म (म्यूजिकल/कॉमेडी)- लेडी बर्ड बेस्ट एक्ट्रेस (म्यूजिकल/कॉमेडी)- साइओर्स रोनेन (Lady Bird) बेस्ट डायरेक्टर (मोशन पिक्चर)- गुइलेरमो डेल टोरो (The Shape of Water) बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (मोशन पिक्चर)- एलिसन जेनी (I, Tonya) बेस्ट मोशन पिक्चर (फॉरेन लैंग्वेज)- In The Fade-जर्मनी, फ्रांस बेस्ट मोशन पिक्चर (एनिमेशन)- कोको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (मोशन पिक्चर)- सैम रॉकवेल (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) बेस्ट लिमिटेड सीरीज/टीवी फिल्म- Big Little Lies बेस्ट टेलीविजन सीरिज (म्यूजिकल/कॉमेडी)- The Marvelous Mrs Maisel बेस्ट टेलीविजन सीरिज (ड्रामा)- The Handmaid's Tale बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (सीरिज, लिमिटेड सीरीज/टीवी सीरीज/टीवी फिल्म)- इवान मैकग्रेगर (फर्गो) बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (सीरिज, लिमिटेड सीरीज/टीवी सीरिज/टीवी फिल्म)- लौरा डर्न (Big Little Lies) बेस्ट एक्ट्रेस (लिमिटेड सीरीज/टीवी फिल्म)- निकोल किडमैन (Big Little Lies) बेस्ट एक्टर (लिमिटेड सीरीज/टीवी फिल्म)- एलेग्जेंडर स्कार्सगार्ड (Big Little Lies) बेस्ट एक्ट्रेस (टेलीविजन सीरीज/ड्रामा)- एलिजाबेथ मोस (The Handmaid's Tale) बेस्ट एक्टर (टेलीविजन सीरीज/ड्रामा)- स्टार्लिंग के ब्राउन (This is Us) बेस्ट एक्ट्रेस (टेलिविजन सीरीज, म्यूजिकल/कॉमेडी)- रेचल ब्रोसनाहन (The Marvelous Mrs. Maisel)