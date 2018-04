दुनिया की 8 अनोखी जगह, जो हैं सिर्फ Adults के लिए, बच्चों की No Entry

BH Mallorca- दुनिया का पहला वॉटर पार्क for adult-only



2015 में संडे टाइम्स ने 'दुनिया के 100 बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन्स' में शामिल करते हुए BH Mallorca के बारे में लिखा था- “the genius who came up with the concept of the world's first adults-only waterpark deserves a knighthood."



- यह पार्क 2015 में खुला।

- यहां 656 सुइट्स हैं, 360 डिग्री लूप वाला रोलर कोस्टर है और ऐसा बहुत कुछ है जिसे 'बच्चों के बिना' कपल काफी इंजॉय करते हैं।