10 लाख से ज्यादा भारतीयों की पर्सनल जानकारी खतरे में!

बैंक अकाउंट, फोन नंबर से लेकर गैस कनेक्शन तक आपको आधार कार्ड लिंक करने के धड़ल्ले से मैसेज और फोन कॉल आ रहे होंगे पर इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जो आपके होश उड़ा सकती है। लगभग 10 लाख से भी ज्यादा भारतीयों की पर्सनल जानकारी अब खतरे में है। इसकी वजह बताई जा रही है आधार ऐप। असल में फ्रांस के एक टेक्निल एक्सपर्ट ने आधार कार्ड की एंड्रॉयड ऐप को 1 मिनट में हैक कर ये चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर बताई हैक करने की प्रोसेस...

- कथित तौर पर आधार ऐप हैक करने वाले फ्रांस के सिक्युरिटी एक्सपर्ट एलियट एंडरसन ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल @fs0c131y पर ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि कैसे 1 मिनट में आधार ऐप के पासवर्ड प्रोटेक्शन को बायपास किया जाए। How to bypass the password protection of the official #Aadhaar #android #app in 1 minute

सिर्फ आधार नहीं इन ऐप की भी खामियां गिनाईं

- एक अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक इस पोस्ट में एंडरसन ने आधार ऐप की कई खामियां बताई हैं। इतना ही नहीं एंडरसन ने आधार के अलावा बीएसएनएल, पेटीएम और इंडियन पोस्टल सर्विस की ऐप्स की भी कई खामियां गिनाई हैं।

20 हजार आधार तक पहुंचा ये शख्स

- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले ये शख्स आसानी से 20 हजार से भी ज्यादा भारतीयों के आधार को एक्सेस कर चुका है। ये आधार उसे मैन्युल सर्च में ही मिल गए थे। सोशल मीडिया पर एंडरसन के नाम से मशहूर इस सिक्युरिटी आफिसर का नाम है बैप्टिस्ट रॉबर्ट। बैप्टिस्ट रॉबर्ट ने कहा कि मैन्युअल सर्च के दौरान मुझे तीन घंटों से भी कम वक्त में 20 हजार से ज्यादा आधार कार्ड मिले हैं। यह सभी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। इसके लिए किसी भी तरह की हैकिंग की आवश्यकता ही नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं।

इतने हैं आधार ऐप के यूजर

- गूगल प्ले स्टोर के मुताबिक आधार ऐप के करीब 10 लाख 20 हजार यूजर हैं। ऐसे में अगर ये ऐप हैक की जाती है तो इतने लोगों की पर्सनल जानकारी खतरे में पड़ सकती है।