इस रेस्टोरेंट में जितना मर्जी खाएं, जितना मर्जी हो बिल चुकाएं, वरना ना चुकाएं

केरल के Alappuzha में एक रेस्टोरेंट ऐसा खुला है, जहां आपको पैसे चुकाने की जरूरत नहीं है। जी हां चौंकिए मत...केरल के इस रेस्टोरेंट में आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छानुसार जितना चाहे खा सकते हैं। यहां आपको इस बात की कोई टेंशन नहीं होगी कि खाने के बाद बिल कितना आएगा? दरअसल इस रेस्टोरेंट में कोई बिलिंग काउंटर नहीं है, कोई कैशियर नहीं है और न ही कोई वेटर आपको बिल नहीं थमाएगा।

जितना मर्जी खाएं और जितना मर्जी हो उतना बिल चुकाएं

आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक की फेसबुक पोस्ट के मुताबिक केरल के अलाप्पुझा में चेरथला राष्ट्रीय राजमार्ग, पाथीराप्पल्ली के पास ये अनोखा रेस्टोरेंट खुला है, जहां आपको अपनी मर्जी से खाने और अपनी मर्जी से बिल चुकाने की आजादी मिल रही है। थॉमस इसाक के पोस्ट के मुताबिक रेस्टोरेंट में कोई कैशियर नहीं है, जो आपसे बिल मांगेगा।

आपकी चेतना और आपकी स्वेच्छा ही आपका कैशियर है। आप अपनी इच्छा से जितना चाहे रेस्टोरेंट के काउंटर पर रखे बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपने बॉक्स में कुछ नहीं भी डाला तो भी कोई आपको टोकने नहीं आएगा। वित्तमंत्री इसाक के पोस्ट के मुताबिक 'जनकीय भक्षणशाला' यानि जनता भोजनालय का उद्देश्य 'Eat as much as you want, give as much as you can.' है यानी जितना चाहें उतना खाएं, जितनी मर्जी उतना भुगतान करें।