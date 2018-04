भारत में नॉर्मल लगने वाले ये काम, विदेश में खिला सकते हैं जेल की हवा

अंग्रेजी में एक कहावत है 'When in Rome, do as the Romans do' जिसका मतलब है, आप जिस भी देश में हैं, वहां के लोगों जैसा ही बर्ताव करें। इसलिए जभी भी हम किसी और देश जाते हैं तो छोटी-छोटी चीजों का ध्यान देते हैं। क्योंकि हर देश के नियम अलग हैं। छोड़ी गंदी हवा तो जाएंगे जेल...

भारत में कई बार पब्लिक प्लेस पर लोग फार्ट कर देते हैं, जिसके कारण बदबू आने लगती है। लेकिन लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। यहां पर ये चीज नॉर्मल है लेकिन आपको बता दें, फ्लोरिडा में शाम के 8 बजे के बाद पब्लिक प्लेस पर गैस पास करना इलीगल माना जाता है। ऐसा हफ्ते में सिर्फ गुरुवार (थर्सडे) के दिन ही होता है।

