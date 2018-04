इस पेड़ की सिर्फ दो पत्तियां ही काफी हैं किडनी, लिवर और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए

यूटिलिटी डेस्क। आम का पेड़ आसानी से कहीं भी देखने को मिल जाता है। लेकिन इसकी पत्तियों के फायदे हैरान कर देने वाले हैं। इसके कई ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आमतौर पर सभी को नहीं पता होते हैं। इसकी पत्तियों में हाइपोटेंसिव और टैनिन नामक तत्व पाए जाते हैं जो हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। साथ ही इन पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन C और फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाए जाता हैं। इनसे खासकर किडनी, लिवर, हार्ट और डायबिटीज की बीमारी कंट्रोल की जा सकती है।

