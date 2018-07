आपका ब्लड ग्रुप o है, तो कम खाएं साबुत अनाज और बींस

हेल्थ डेस्क। कई स्टडीज में यह साबित हुआ है कि एसिडिटी, कॉन्सटीपेशन, इनडाइजेशन, वेट कंट्रोल न होना या वजन न बढ़ना जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स के पीछे एक वजह ब्लड ग्रुप के हिसाब से गलत डाइट प्लान फॉलो करना भी हो सकती है। क्या करता है ब्लड ग्रुप...

डाइटिशियनडॉ. संगीता मालू ने बताया कि फूड आइटम्स में लेक्टिन्स (Lectins) नामक प्रोटीन होता है, जो ब्लड के एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है। इसलिए ब्लड टाइप के हिसाब से फूड कॉम्बिनेशन गलत होने पर कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं।

पॉजिटिव और नेगेटिव पर एक ही नियम

ब्लड ग्रुप के हिसाब से डाइट फॉलो करने के दौरान सिर्फ ब्लड टाइप पर ध्यान देने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए ब्लड ग्रुप 'O' वाले सभी लोगों के लिए एक ही तरह की डाइट होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका ब्लड ग्रुप 'O' पॉजिटिव है या नेगेटिव। यही नियम हर ब्लड टाइप पर लागू होगा।

(सोर्स : Eat Right For Your Type के राइटर डॉ. पीटर डिडैमो की स्टडी)