21km का माइलेज देती है ये 7 सीटर कार, अब कम कीमत में हुई ज्यादा स्टाइलिश

यूटिलिटी डेस्क। इंडियन मिडिल क्लास के बजट को ध्यान में रखकर कार बनाने वाली कंपनी डैटसन (Datsun) ने अपने पॉपुलर कार Datsun Go और Go+ का रीमिक्स एडिशन लॉन्च कर दिया है। Datsun Go 5 सीटर और Go+ 7 सीटर कार है। इन दोनों कार में कई तरह के चेंजेस किए गए हैं। साथ ही, इन्हें अंदर और बाहर से डुअल कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है।

# 4.21 लाख रुपए से शुरू

Datsun GO और GO+ के रीमिक्स लिमिटेड एडिशन की प्राइस 4.21 लाख रुपए से शुरू होगी। यानी Datsun GO की एक्स-शोरूम प्राइस 4.21 लाख और Datsun GO+ की एक्स-शोरूम प्राइस 4.99 लाख रुपए से शुरू है। इन दोनों एडिशन की बुकिंग निसान और डैटसन के शोरूम पर शुरू हो गई है। ये दोनों ब्लैक और व्हाइट कलर में आएंगी, जिसमें ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा।

# रीमिक्स एडिशन में ये मिलेगा

इन कार में रिमोट की-लेस एंट्री, हैंड्स फ्री ब्लूटूथ ऑडियो, स्टाइलिश डुअल-टोन सीट कवर, ऑल ब्लैक फ्रंट ग्रिल, स्टाइलिश ब्लैक व्हील कवर्स, पियानो ब्लैक इंटीरियर, रियर में स्पोर्टी स्पॉइलर, स्टाइलिश क्रोम एक्सहॉस्ट फिनिशर और क्रोम बंपर बेजल मिलेंगे। इसके साथ, स्पीड सेंसिटिव इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, पावरफुल एयर कंडीशन, फ्रंट पावर विंडोज, AUX और USB चार्जिंग पोर्ट और सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर्स भी मिलेंगे।

# इंजन और माइलेजDatsun Go और Go+ के रीमिक्स एडिशन के कुछ फोटोज...