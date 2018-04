आपके फोन में छुपी हैं ये 5 बेहतरीन Settings, आपने की Use?

> इसका यूज अपने डिवाइस के चोरी होने पर उसे लोकेट करने, डाटा डिलीट करने या फोन को लॉक करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए गूगल खोलें और उसमें ‘Find my phone’ through Android device manager टाइप करें।

स्क्रीन नोटिफिकेशन हटाना

आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आने वाले आपके टेक्स्ट, WhatsApp या फेसबुक नोटिफिकेशन देखे।

>इसके लिए सेटिंग्स से Sound and Notification में जाएं Notification पर टैप कर 'When devise is unlocked या dont show notification का ऑप्शन चुनें।

>ये ऑप्शन सभी डिवाइस में अलग होगा। notification में आपको जाकर आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं।

Note-अगर 'When devise is unlocked' ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप पुराना वर्जन एंड्रॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे में 'Notification on Lock Screen' ऑप्शन का इ्स्तेमाल करें।