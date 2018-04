Nokia 8 Sirocco में है Wireless चार्जिंग, 12 MP का कैमरा, देखें और फीचर्स

Nokia ने लॉंच किया नया फोेन Nokia 8 Sirocco, इसमें नोकिया के बाकी फोन से कुछ अलग तरह के फीचर्स भी आए हैं। और ये Nokia का अब तक का सबसे मंहगा फोन है। इसमें Wireless चार्जिंग है जो बहुत काम आ सकती है। इसके साथ 12-13 MP के कैमरे, खूबसूरत लुक और भी कुछ अच्छे फीचर्स हैं। देखिए और क्या है इसमें खास, जानिए गैजेट एक्सपर्ट शर्माजी से। Nokia 8 Sirocco एक प्रीमियम फोन जैसा दिखता है, इसमें आगे और पीछे 3D ग्लास लगा है जो एक यूनिक लुक और ग्लोसी फिनिश है। प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास के साथ आता है। फोन स्लिम है और पकड़ने में कंफर्टेबल है। आपको इसकी कीमत ज्यादा लग सकती है। इसमें 12 और 13 MP के डुअल कैमरे हैं इसमें सेंसर और डुअल टोन फ्लैश है। Nokia फैन्स के लिए एक अच्छा फोन है, देखिए इसका फुल रिव्यु...

