गूगल ने इन्हें बताया 2017 का बेस्ट Apps, आपके फोन में कितने हैं?

यूटिलिटी डेस्क।गूगल ने साल 2017 के बेस्ट ऐप्स की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में यूटिलिटी ऐप्स और गेम्स ऐप्स को अलग-अलग रखा गया है। यूटिलिटी ऐप्स में भी 7 अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई है। इसमें Most Entertaining, Best Social, Best Daily Helper, Most Innovative, Best Hidden Gem, Best for Kids और Most Popular हैं। इसके अलावा Socratic को बेस्ट ऐप बनाया गया है।

# एजुकेशन से जुड़ा बेस्ट ऐप

गूगल ने Socratic - Math Answers & Homework Help को साल 2017 का बेस्ट ऐप बताया है। ये मैथ्स के सवालों को सॉल्व करने वाला ऐप है। साथ ही, इसकी मदद से होमवर्क किया जा सकता है। इसमें मैथ्स के साथ हिस्ट्री, केमेस्ट्री और अन्य सबजेक्ट भी मिलेंगे। इस ऐप की मदद से किसी सवाल का फोटो खींचकर भी उसे सॉल्व किया जा सकता है।

# मोस्ट एंटरटेनिंग ऐप

गूगल ने Most Entertaining ऐप की कैटेगरी में जिन 5 ऐप्स को शामिल किया है उनमें PicsArt Animator: GIF & Video पहले नंबर पर है। इस ऐप की मदद से एनिमेशन बनाए जा सकते हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर Hotstar है। लाइव मैच के साथ लाइव टीवी और मूवी देखने के लिए ये बेस्ट है। इसके साथ, तीसरे नंबर पर Coloring Book for Me & Mandala, चौथे पर Gaana Music और पांचवें नंबर पर HOOKED - Chat Stories ऐप है।

