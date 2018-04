Samsung A8+ से Xiaomi note 4 तक, यहां इतने सस्ते मिल रहे ये 5 स्मार्टफोन

यूटिलिटी डेस्क।उगादी के मौके पर अमेजन अपने कस्टमर्स के लिए शानदार ऑफर लेकर आई है। ब्रांडेड स्मार्टफोन्स पर 35% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही नो कॉस्ट EMI, इंस्टेंट डिस्काउंट जैसे ऑफर भी सिलेक्टेड क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज करने पर मिल रहे हैं।

मिड रेंज और हाई रेंज दोनों सेगमेंट के फोन पर अच्छे ऑफर उपलब्ध हैं। अगर आप होली डिस्काउंट में फोन नहीं खरीद पाएं हैं तो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं ऑफर्स के बारे में।

Samsung A8+ मिल रहा 10 हजार रुपए कम में

41,000 रुपए का मोबाइल 30,990 रुपए में मिल रहा है। इस फोन पर सीधे 26% का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

ऐसा है फोन

>डिस्प्ले- 6-inch (1080×2220 pixels) Full HD+ Super AMOLED

>प्रोसेसर- Octa-Core (2.2GHz Dual + 1.6GHz Hexa) Exynos 7885 14nm processor with Mali-G71 GPU

>रैम- 6GB RAM 64GB storage expandable up to 256GB via micro SD card

>ऑपरेटिंग सिस्टम- Android 7.1.1 (Nougat)

>कैमरा- 16MP rear camera with LED flash, f/1.7 aperture

16MP front camera and secondary 8MP camera with f/1.9

>बैटरी- 3500mAh battery with adaptive fast charging

