Apple से Samsung, Nokia तक, इस साल लॉन्च होंगे ये पावरफुल स्मार्टफोन

बीते साल यानी 2017 में टेक मार्केट कई गुना हाईटेक हो गया। एपल, सैमसंग, गूगल के साथ कई बड़ी कंपनियों ने अपने फ्लैगशिप मॉडल लॉन्च किए थे। ऐसे में 2018 में भी ये कंपनियां अपने इन फ्लैगशिप मॉडल को अपग्रेड करके लॉन्च करेंगी। यानी इस साल आपको कई हाईटेक और पावरफुल स्मार्टफोन खरीदने का मौका मिलने वाला है। हम यहां ऐसे ही स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं जो इस साल लॉन्च हो सकते हैं।

ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 5.2 inch screen with 1880 x 2750 pixels

- 16MP Rear Camera

- 8 MP Front Camera

- 256 GB Internal Memory

- iOS12

- A12 Chip

- 41,00 Mah Battery

ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 6.0 inches AMOLED 1312 x 2560 pixels display

- runs Android 9

- Octa Core 2.4 GHz

- 4GB RAM Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 processor

- 128GB native storage capacity

- 16MP main snapper at its rear

- 8MP front-facing selfie shooter

- Non-removable Li-Ion battery powering



ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 6-inch display that comes with resolution of 750 x 1334 pixels

- iOs 12 induced Quad core processor

- 4GB RAM

- 18MP + 8MP dual rear camera

- The microSD up to 256GB

- 3500mAh only and not removable battery

ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 5.5 inches Optic AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 1080 x 1920 pixels display

- Android O or Android 9v

- Octa Core Processor 6/8 GB RAM

- Qualcomm Snapdragon processor

- 64 GB / 128 GB native storage capacity

- 21MP main snapper at its rear

- 16MP front-facing selfie shooter

- Non-removable Li-Po 4000 mAh battery powering



ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 6.3 inches Super AMOLED 4K 1440 x 2960 pixels display

- Android O or Android v9

- Octa Core 6GB RAM

- Qualcomm Snapdragon processor paired

- 64GB native storage capacity

- 12MP main snapper at its rear

- 8MP front-facing selfie shooter

- Non-removable Li-Ion 3500 mAh Battery



ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 4.7 inch screen with 750 x 1334 pixels

- 16MP Rear Camera

- 8 MP Front Camera

- 256 GB Internal Memory

- iOS12

- A12 Chip

- Non-removable Li-Ion battery



ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 6.0 inches OLED 2160 x 4096 pixels display

- Octa Core Processor

- 6/8 GB RAM

- Qualcomm Snapdragon 845 processor paired

- 32 GB / 64 GB native storage capacity

- 16MP main snapper at its rear

- 16MP front-facing selfie shooter

- Non-removable Li-Po 3500 mAh battery powering



ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 5.7 inches AMOLED 1440 x 2880 pixels display

- Octa Core Processor

- 6/8 GB RAM

- Qualcomm Snapdragon processor paired

- 64 GB / 128 GB native storage capacity

- 13MP main snapper at its rear

- 8MP front-facing selfie shooter.

- Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery powering



ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 6.0 inches OLED QHD (Corning Gorilla Glass 5) 2800 x 1400 pixels display

- Android O or v9

- Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo)

- 4/6 GB RAM

- Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 processor

- 64 GB / 128 GB native storage capacity

- 16MP main snapper at its rear

- 13MP front-facing selfie shooter

- Non removable Li-Ion 3300 mAh battery powering



ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 5.2 inches IPS LCD display

- Android O or v9

- Octa Core

- 4GB RAM Qualcomm Snapdragon 630 processor

- 32GB native storage capacity

- 16MP main snapper at its rear

- 16MP front-facing selfie shooter

- Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery powering



ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 5.7 inches Super AMOLED (Corning Gorilla Glass 5) 2160 x 3840 pixels display

- Android O or v9

- Octa Core Processor

- 6/8 GB RAM

- Qualcomm Snapdragon processor paired

- 64 GB / 128 GB native storage capacity

- 16MP main snapper at its rear

- 8MP front-facing selfie shooter

- Non-removable Li-Ion 4200 mAh battery

ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 6.0 inches Super AMOLED (Corning Gorilla Glass 5) 2160 x 3840 pixels display

- runs Android,7.1 Nougat

- Octa Core Processor

- 6/8 RAM

- Qualcomm Snapdragon processor

- 64 GB / 128 GB native storage capacity

- 16MP main snapper at its rear

- 13MP front-facing selfie shooter

- Non-removable Li-Ion 4500 mAh battery



ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 5.0 inches AMOLED 1312 x 2560 pixels display

- runs Android 9

- Octa Core 2.4 GHz

- 4GB RAM

- Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 processor

- 128GB native storage capacity

- 16MP main snapper at its rear

- 8MP front-facing selfie shooter

- Non-removable Li-Ion battery powering



ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 5.5 inches Super LCD3 1440 x 2560 pixels display

- Android O or v9

- Octa core

- 3GB RAM

- Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 processor

- 32GB native storage capacity

- 16MP main snapper at its rear

- 8MP front-facing selfie shooter

- Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery



ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 5 inch OLED screen with Full HD resolution

- Runs on Android O or v9

- Snapdragon 821 CPU, 4G LTE, WiFi and NFC

- 64 or 128 GB of storage

- 12 megapixel front camera

- 21 megpaixel back camera

- non-removable battery



ऐसे हो सकते हैं फीचर्स : - 5.5 inches OLED 1440 x 2560 pixels display

- Android O or v9

- Octa core

- 4/8 GB RAM

- Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 processor

- 64GB native storage capacity

- 16MP main snapper at its rear

- 12MP front-facing selfie shooter

- Non-removable Li-Ion 3900 mAh battery