679 रु में 32 इंच और 1368 रु में 55 इंच का TV ऐसे खरीदें, हाईटेक फीचर्स से हैं लैस

यूटिलिटी डेस्क। इंडिया में स्मार्टफोन से पहचान बनाने वाली चीनी कंपनी श्याओमी (Xiaomi) अब स्मार्ट LED TV सेल करने जा रही है। कंपनी ने लो बजट में अपने 3 LED स्मार्ट TV लॉन्च किए हैं। इन सभी टीवी की फ्लैश सेल 13 मार्च को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। बता दें कि 32 इंच, 43 इंच और 55 इंच के TV सेल किए जाएंगे। इनकी कीमत 13999 रुपए, 22999 रुपए और 39999 रुपए तय की गई है। # TV पर मिलेंगे ये ऑफर्स श्याओमी के इन टेलीविजन को मंथली EMI पर भी खरीजा जा सकेगा। यदि आप 32 इंच का स्मार्ट LED टीवी खरीदते हैं तब उसकी मंथली EMI सिर्फ 679 रुपए होगी। ठीक इसी तरह, 43 इंच के टीवी की EMI 1116 रुपए और 55 इंच के TV की EMI 1368 रुपए होगी। इसके असावा, Axis Bank Buzz कार्ड से ये TV खरीदने पर 5% का एक्सट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। >> 3840 x 2160 Ultra HD - 4X रेजोल्यूशन Full HD

>> 60 Hz : स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट blur-free पिक्चर क्वालिटी

>> 3 x HDMI : set top बॉक्स, कंसोल और ब्लू-रे प्लेयर

>> 2 x USB : डिजिटल कैमरा से कनेक्ट, USB डिवाइस

>> 16 वाट स्पीकर आउटपुट

Mi LED Smart TV 32inch 20 W Speaker Output

>> 1366 x 768 HD Ready - Great picture quality

>> 60 Hz : Standard refresh rate for blur-free picture quality

>> 3 x HDMI : For set top box, consoles and Blu-ray players

>> 2 x USB : Easily connect your digital camera, camcorder or USB device

Mi LED Smart TV 43inch >> 20 W Speaker Output

>> 1920 x 1080 Full HD - Watch Blu-ray movies at their highest level of detail

>> 60 Hz : Standard refresh rate for blur-free picture quality

>> 3 x HDMI : For set top box, consoles and Blu-ray players

>> 3 x USB : Easily connect your digital camera, camcorder or USB device