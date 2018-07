विंडोज 10 के साथ लॉन्च हुए 2 सस्ते लैपटॉप, कीमत 9999 रुपए से शुरू

गैजेट डेस्क। स्मार्टफोन और टैबलेट बनाने वाली कंपनी आईबॉल ने दो सस्ते विंडोज 10 लैपटॉप लॉन्च किए हैं। इनका नाम आईबॉल कॉम्पबुक एक्सीलेंस और आईबॉल कॉम्पबुक एग्जेमप्लियर है। इन लैपटॉप के लिए कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के साथ टायअप किया है। दोनों लैपटॉप में सिर्फ स्क्रीन साइज का फर्क है। कीमत और उपलब्धता...

- आईबॉल कॉम्पबुक एक्सीलेंस की कीमत 9,999 रुपए

- आईबॉल कॉम्पबुक एग्जेमप्लियर की कीमत 13,999 रुपए

- ये लैपटॉप गुरुवार से सभी बड़े रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे।

- ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर इनकी बिक्री अगले हफ्ते से शुरू होगी।

आईबॉल कॉम्पबुक एक्सीलेंस के फीचर्स-



> स्क्रीन साइज- 11.6-inch (1366x768 pixels) display

> वजन- 1.1kgs

> प्रोसेसर- Intel Atom Z3735F processor

> रैम- 2GB of DDR3 RAM

> स्टोरेज- 32GB (expandable up to 64GB)

> OS- Windows 10 out-of-the-box



आईबॉल कॉम्पबुक एग्जेमप्लियर के फीचर्स-



> स्क्रीन साइज- 14-inch (1366x768 pixels) display

> वजन- 1.4kgs

> प्रोसेसर- Intel Atom Z3735F processor

> रैम- 2GB of DDR3 RAM

> स्टोरेज-32GB (expandable up to 64GB)

> OS- Windows 10 out-of-the-box

आगे की स्लाइड्स पर जानें कॉम्पबुक एक्सीलेंस और कॉम्पबुक एग्जेमप्लियर के डिटेल्ड फीचर्स...