ऐश्वर्या राय ने किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? जानिए ऐसे 10 facts

1 नवंबर को ऐश्वर्या राय बच्चन बर्थडे मनाती हैं। ऐश्वर्या का जन्म मंगलौर, कर्नाटक में हुआ था।

ऐश्वर्या का जन्म मंगलौर, कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता कृष्‍णराज समुद्री जीवविज्ञानी थे। उनकी मां का नाम बृंदा है जो कि गृहणी हैं। उनके एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम आदित्‍य राय है और वे मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। हाल ही में ऐश्वर्या के पिता का देहांत हो गया था। ऐश्वर्या हिंदी के अलावा करीब 4 और भाषाओं में फिल्में कर चुकी हैं। अभी तक के करियर में ऐश्वर्या ने करीब 40 फिल्में की है। ऐश्वर्या ने के साथ शादी की। दोनों की बेटी का नाम आराध्या है।

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)