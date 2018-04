अमजद खान का पूरा नाम क्या है? जानें ऐसे ही 10 facts

आज अमजद खान हमारे बीच नहीं हैं लेकिन अगर वो होते तो आज उनका 77वां बर्थडे होता।

गौरतलब है कि अमजद खान की फैमिली का फिल्मों से पुराना नाता है। कम ही लोग जानते हैं कि अमजद खान के पिता जयंत (जकारिया खान) भी फिल्मों में विलेन का रोल कर चुके हैं। अमजद को एक्टिंग विरासत में मिली थी। इसिलए जिस भी किरदार को उन्होंने परदे पर निभाया वो किरदार हमेशा के लिए जिंदा हो गया। अमजद का फिल्म शोले का किरदार इतना फेमस हुआ की कई लोग उन्हें उस ही फिल्मी किरदार के नाम से बुलाने लगे।

