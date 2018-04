शाहरुख खान ने कितने बार बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता है? जानिए ऐसे 10 facts

2 नवंबर को शाहरुख खान का बर्थडे है।

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें 2 नवंबर को का बर्थडे है। अक्सर मीडिया में इन्हें "बॉलीवुड का बादशाह", "किंग खान", "रोमांस किंग" और किंग ऑफ़ बॉलीवुड नामों से पुकारा जाता है। शाहरुख ने करीब 80 फिल्मों में काम किया है। जिसमें रोमांटिक से लेकर एक्शन तक शामिल है। बता दें शाहरुख और ही ऐसे दो अभिनेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा के प्रति उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया।

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें

उत्तर जानने के लिए फोटो क्लिक करें



आगे की स्लाइड्स देखने के लिए क्लिक करें

Web Title: Bollywood quiz About birthday boy Shah Rukh khan

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)